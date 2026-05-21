Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Chris Richards USMNTGetty Images
Ryan Tolmich

Traducido por

La estrella de la selección estadounidense Chris Richards podría perderse la final de la Liga de Conferencias tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo a pocas semanas del Mundial

USA
C. Richards
World Cup
Crystal Palace vs Arsenal
Crystal Palace
Arsenal
Premier League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Conference League

El defensa de la selección masculina de Estados Unidos, Chris Richards, lucha contra el tiempo para llegar a la final de la Conference League, según confirmó el jueves el entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner. El jugador se lesionó el tobillo en un partido contra el Brentford, lo que podría afectar su preparación para el Mundial.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    ¿Qué ha pasado?

    El central del Crystal Palace se rompió dos ligamentos del tobillo el fin de semana. Glasner confirmó el miércoles que Richards se pierde la visita del Arsenal en la última jornada de la Premier y que es duda para la final de la Conference League.

    En esa final, el Palace se medirá al Rayo Vallecano en Leipzig, en su primera oportunidad de ganar un título europeo.

    • Anuncios
  • Oliver Glasner Crystal Palace 2025-26Getty

    Lo que se dijo

    Por ahora, la participación de Richards depende de lo rápido que baje la inflamación, y Glasner asegura que el Palace hace todo lo posible para que juegue.

    «Chris también se perderá el partido contra el Arsenal y ahora hay un 50 % de posibilidades, tanto para él como para nosotros, de que pueda jugar la final en Leipzig», dijo Glasner. «Se rompió dos ligamentos del tobillo. Creo que está estable, pero bastante hinchado, y tenemos que tratar la hinchazón. Tiene que volver al campo para estar disponible, y eso lleva tiempo.

    Está aquí desde el amanecer hasta el atardecer recibiendo tratamientos y todo lo que podemos hacer para reducir la inflamación y, por supuesto, contamos con un gran departamento médico, así que daremos lo mejor de nosotros y él dará lo mejor de sí mismo; y luego ya veremos si lo conseguimos».

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    La perspectiva de la USMNT

    Una lesión grave de Richards sería un golpe duro para la selección estadounidense, pues el defensa es titular indiscutible con Mauricio Pochettino. Desde la llegada del argentino, Richards se ha erigido como pieza clave del equipo, tanto por su solidez defensiva como por su liderazgo en el vestuario y en el campo.

    Aun así, tiene tiempo para recuperarse antes de la Copa América, aunque se pierda los últimos partidos con el Palace. Antes del torneo, la selección estadounidense jugará dos amistosos: el 31 de mayo ante Senegal y el 6 de junio frente a Alemania. Debutará en la Copa América el 12 de junio contra Paraguay, lo que otorga a Richards 27 días para recuperarse desde la lesión hasta el primer partido.

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    ¿Y ahora qué?

    Pochettino anunciará la convocatoria de la selección estadounidense el martes 26 de mayo. Los jugadores se concentrarán en Atlanta desde el miércoles 27 para preparar el Mundial. Se espera que Richards se incorpore después de la final de la Conference League, el 27 de mayo.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Conference League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY