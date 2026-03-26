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La estrella de la Juventus, Francisco Conceição, responde a los rumores sobre su posible fichaje por el Liverpool
La postura de Conceição sobre los rumores que le vinculan con Anfield
Mientras Salah se prepara para poner punto final a su legendaria carrera en Anfield, el Liverpool habría identificado al jugador estrella de la Juventus, Francisco Conceicao, como principal candidato para llenar el vacío. Al extremo portugués, que se encuentra actualmente concentrado con la selección en Cancún de cara a un partido amistoso contra México, se le preguntó directamente sobre los rumores que le vinculan con un posible fichaje por el club de Merseyside.
«Sé que la gente habla de que es un gran club, pero yo juego en un gran club en el que soy feliz», respondió Conceicao. «Ahora mismo solo estoy centrado en estos dos partidos que tenemos con la selección, y luego me concentraré en la recta final del campeonato para ayudar a mi club en todo lo posible».
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Presión y rendimiento en Turín
Conceição se ha consolidado como una figura clave bajo las órdenes de Luciano Spalletti, con cuatro goles y tres asistencias en 34 partidos disputados con la Juventus en todas las competiciones esta temporada. Su habilidad técnica y su velocidad han suscitado comparaciones con Salah, pero el joven mantiene los pies en la tierra e insiste en que su prioridad es mantener el alto nivel exigido en el Allianz Stadium.
«Estoy en un gran club donde la presión por ganar es inmensa. Solo tengo que seguir trabajando y contribuyendo con goles y asistencias», añadió. La Juventus se encuentra actualmente inmersa en una reñida lucha por la clasificación para la Liga de Campeones, compitiendo con equipos como la Roma y el Como por terminar entre los cuatro primeros de la Serie A, un factor que probablemente determinará su capacidad para retener a sus valiosos activos en los próximos meses.
Construyendo un futuro duradero en la Juve
Tras una primera cesión procedente del FC Porto, la Juventus no tardó en fichar a Conceição de forma definitiva el año pasado. El gigante italiano pagó 30,4 millones de euros por el extremo y le ofreció un contrato de cinco años que lo vincula al club en un futuro previsible. Este compromiso a largo plazo complica cualquier posible interés del Liverpool, que probablemente tendría que pagar una prima considerable.
A pesar de los rumores, las ambiciones inmediatas del jugador están ligadas tanto al éxito del club como al reconocimiento en la selección nacional. Tras haberse integrado bien en el fútbol italiano, está centrado en garantizar el regreso de la Juventus a la competición de élite europea, al tiempo que consolida su puesto en la selección portuguesa de Roberto Martínez de cara al próximo Mundial de 2026.
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Los sueños del Mundial se vislumbran en el horizonte
Con la Copa del Mundo en Norteamérica cada vez más cerca, Conceicao considera que su rendimiento en el club es la clave para alcanzar sus sueños internacionales. Se ha convertido en un fijo en la selección portuguesa y espera aprovechar la recta final de la temporada para asegurarse un puesto en el avión.
«Es un sueño y un objetivo, y haré todo lo posible por estar allí. Mi objetivo es contribuir con goles y asistencias, eso es lo que intento hacer. Debo seguir demostrando cada día que tengo la capacidad de ayudar a la selección nacional y que ellos me ayuden a seguir evolucionando», concluyó.