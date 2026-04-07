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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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La eliminación del Real Madrid empieza con cautela... Kompany se niega a celebrar antes de tiempo

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
V. Kompany
España
Alemania
Bélgica

El entrenador del Bayern elogia la influencia de Neuer... y destaca la calidad de Almeri

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, se muestra satisfecho con la victoria por 2-1 en el Santiago Bernabéu, el feudo del Real Madrid, esta noche en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero sabe que la batalla contra el tenaz equipo merengue aún no ha terminado.

El Bayern se impuso en el partido de este martes y regresó a su país con una valiosa victoria gracias a los goles de Luis Díaz (min. 41) y Harry Kane (min. 46) al inicio de la segunda parte, antes de que Kylian Mbappé devolviera la esperanza al Real Madrid (min. 74).

El Real Madrid estuvo a punto de complicar los planes del equipo bávaro en el minuto 60, cuando Vinícius Júnior se plantó solo ante el portero Manuel Neuer, pero su disparo se fue al poste, dejando el enfrentamiento abierto a todas las posibilidades de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena el próximo miércoles.
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  • No hay lugar para las celebraciones

    El entrenador belga describió el encuentro como si fuera la primera parte de un partido largo, en el que «no hay lugar para grandes celebraciones ni para sentirse plenamente satisfecho, sino que hay que prepararse a fondo para la vuelta decisiva en el Allianz Arena».

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    Aclaró que el equipo mostró espíritu de lucha y un rendimiento de calidad que le permitió una ventaja cómoda, pero advirtió a los jugadores de la capacidad del rival para crear ocasiones de peligro en cualquier momento gracias a su gran calidad, y pidió mejorar algunos aspectos defensivos y prestar atención para rematar los ataques con mayor precisión.

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  • Un peligro constante... y el efecto Neyr

    En la rueda de prensa posterior al partido, Kompany expresó su satisfacción por el resultado obtenido en el feudo del Real Madrid, considerando que cualquier victoria allí es un logro sobre el que se puede construir.

    Elogió la capacidad de sus jugadores para crear peligro ante la portería del Real Madrid durante todo el partido, a pesar de la presión.

    Señaló que el equipo tuvo varias oportunidades adicionales para marcar más goles, lo que refleja el espíritu positivo y la merecida búsqueda de la victoria en todo momento esta temporada.

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    También destacó el papel del excepcional portero Manuel Neuer, que sigue ofreciendo un alto nivel que lo sitúa entre los mejores de la historia gracias a su regularidad y su capacidad para brillar siempre, lo que refuerza las opciones del Bayern en cada partido.

  • Una oportunidad real de clasificarse

    El entrenador destacó que el Bayern cuenta con jugadores excepcionales que rinden a un alto nivel, lo que les brinda una oportunidad real de clasificarse, pero subrayó la necesidad de repetir ese gran rendimiento en el próximo partido para asegurarse el pase a semifinales.

    Expresó su gran respeto por la calidad del Real Madrid y su capacidad de remontada, y pidió a su equipo que se centrara en sus puntos fuertes, como la presión alta y la creación de ocasiones.

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    Y concluyó sus declaraciones con optimismo sobre la posibilidad de ganar en el Allianz Arena, considerando que el equipo merece competir al más alto nivel gracias a lo que ha demostrado a lo largo de la temporada, al tiempo que sigue mejorando su rendimiento para alcanzar la mejor versión posible.

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