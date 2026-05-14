AFP
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La EFL podría pedir los registros telefónicos y bancarios de un becario del Southampton por un caso de «espionaje» antes del play-off contra el Middlesbrough
La compra de café que desencadenó una investigación
Según The Times, el jugador en prácticas del Southampton, William Salt, es investigado por grabar en secreto una sesión de entrenamiento del Middlesbrough en Rockcliffe Hall, propiedad del presidente del Boro, Steve Gibson. La trama dio un giro cuando se descubrió que su tarjeta bancaria podría haber dejado un rastro digital: presuntamente la usó para comprar un café en el club de golf vecino. Se espera que la EFL solicite acceso a su teléfono y extractos bancarios para confirmar sus movimientos y comunicaciones durante ese periodo.
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La normativa de la EFL y la obligación de informar
La Football League puede exigir información sensible a clubes, jugadores o oficiales implicados en asuntos disciplinarios, para garantizar la transparencia cuando se cuestiona la integridad de la competición, aunque los datos sean confidenciales.
Sus normas indican: «La Liga podrá exigir a cualquier club, jugador o directivo que entregue los documentos que estén en su poder o bajo su control». Quien no cumpla con esta obligación incurrirá en una falta independiente. La confidencialidad no será excusa para negarse a entregar lo solicitado.
Graves acusaciones de reincidencia
La situación para los Saints podría empeorar: el Middlesbrough asegura que no fue un hecho aislado y tiene un testigo dispuesto a declarar sobre otros casos de espionaje esta temporada. Esa prueba escrita podría ser decisiva en la resolución de la EFL.
El Southampton ha sido acusado de violar la Regla 127, que prohíbe espiar los entrenamientos rivales en las 72 horas previas a un partido. La liga busca dictar sentencia antes de la final de play-off contra el Hull City el 23 de mayo. De confirmarse la culpa, las sanciones podrían incluir multas, pérdida de puntos o incluso la exclusión de los play-offs.
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Precedentes y posibles sanciones deportivas
El Leeds United pagó 200 000 libras por el «Spygate» en 2019, pero las normas se han endurecido. Ahora se investigarán casos como la deducción de seis puntos a la selección olímpica femenina de Canadá en 2024 por usar drones para espiar. Una multa podría no bastar.
Por ello, una sanción deportiva es cada vez más probable: podría afectar a la participación actual del Southampton en los play-offs o implicar una deducción de puntos de cara a la próxima temporada. Tanto si el club asciende a la Premier League como si permanece en la Championship, la sombra de esta investigación se cernirá sobre St Mary’s en los próximos meses.