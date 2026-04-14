La dramática caída de España antes del sorprendente renacimiento de las esperanzas de La Roja en el Mundial

Tras ganar el Mundial en 2010, España ha bajado su nivel y busca redimirse en 2026.

A lo largo de su historia, España siempre pareció faltarle algo para consolidarse como potencia internacional. En los grandes torneos, La Roja volvía a casa con penas y dudas sobre su mentalidad.

Leyendas como Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raúl González y Fernando Hierro vistieron la camiseta, pero ninguno pudo alzar la Copa del Mundo. Hubo que esperar al siglo XXI para que llegara la era dorada de La Roja...



