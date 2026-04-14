La dramática caída de España antes del sorprendente renacimiento de las esperanzas de La Roja en el Mundial

El 29 de abril de 2023 quedará en la memoria de los españoles: Xavi, símbolo de la época dorada y entonces técnico del Barcelona, hizo debutar a Yamal.
Su estilo, similar al de Messi, mostraba un dribbling audaz y un control pegado al pie izquierdo. Un talento generacional que ilusionó a Barcelona y a la selección en momentos complicados.
Poco más de un año después, fue clave para que España recuperara su gloria en la Eurocopa 2024, venciendo a Inglaterra en la final. Forjado en La Masía, lideraba una prometedora generación con Nico Williams, Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi y Marc Cucurella.
¿Es justo cargar sobre sus jóvenes pies la presión de todo un país? Quizá no, pero Yamal, con su talento deslumbrante, ha demostrado que puede soportarla.
Aunque es pronto para compararlo, no veíamos a un chico tan joven cargar con todo un país desde que un Pelé de 17 años llevó a Brasil al Mundial de 1958.
Tiene el talento para brillar en el Mundial y ya ha rendido en grandes escenarios, pero para ser campeón hace falta algo más.
¿Tiene Yamal el liderazgo que España necesita? Si no, ¿alguien más lo asumirá? Esta nueva generación es muy talentosa, pero aún no alcanza el nivel de la campeona de 2010.