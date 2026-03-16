La disputa entre Alan Shearer y Anthony Gordon continúa, ya que el legendario exdelantero del Newcastle se reafirma en la afirmación sobre la enfermedad que enfureció al extremo de Inglaterra

Shearer no fue el único en cuestionar la profesionalidad de Gordon, ya que el exdúo del Manchester United, Roy Keane y Wayne Rooney, también se pronunciaron sobre la situación. Keane se hizo eco de esa opinión en The Overlap, afirmando: «¿Cómo puedes estar enfermo y salir al campo durante media hora?». Rooney, por su parte, también se mostró escéptico ante las excusas de enfermedad, diciendo: «Si estás enfermo, estás enfermo. No deberías estar ahí. Pasó junto a nosotros antes del partido y no nos dio la mano. Dijo que no quería que nos contagiáramos, pero luego se fue al vestuario con sus compañeros».

Esta acusación de no haber saludado debidamente al equipo de prensa fue negada rotundamente por el exjugador del Everton, quien detalló su aislamiento en un espacio improvisado para evitar contagiar la enfermedad.

«Creo que fue Rooney quien dijo que pasé por delante y no les estreché la mano, pero que luego entré en el vestuario», añadió Gordon. «Me cambié solo en un vestuario del tamaño de este. Solo estábamos yo y un lavabo. Así que era una completa tontería, y creo que tienen que mejorar en lo que hacen».