¡La crisis del Tottenham se agrava! Los Spurs podrían perder a 13 JUGADORES para el difícil partido contra el Liverpool

La lista de bajas siguió creciendo el viernes, mientras Tudor ofrecía información actualizada sobre su mediocampo y su motor del equipo. Se prevé que Yves Bissouma se pierda el partido debido a un problema muscular, mientras que la participación del dinámico Conor Gallagher es muy dudosa tras haber sufrido fiebre. Estos últimos acontecimientos dejan al cuerpo técnico con muy pocas opciones para proteger una zaga improvisada en la que probablemente figuren Radu Dragusin y Kevin Danso en el centro de la defensa.

Tudor también se enfrentará a una decisión importante bajo los palos tras el desastre europeo de entre semana. Se prevé que Guglielmo Vicario vuelva a la alineación titular en sustitución de Antonin Kinsky. El joven portero vivió un debut de pesadilla en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, encajando tres goles y siendo sustituido tras solo 18 minutos a raíz de dos errores individuales muy sonados, mientras los Spurs buscan más estabilidad en la zaga.