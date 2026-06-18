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La Copa Mundial de la FIFA 2026 bate récords de asistencia y audiencia televisiva gracias al interés histórico suscitado por la selección de Estados Unidos, México y Canadá
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Los aficionados llenan los estadios de toda Norteamérica
La Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue despertando un interés sin precedentes. Hasta el 17 de junio, más de 1,5 millones de espectadores habían asistido a los partidos en Norteamérica.
Solo el 16 de junio se batió el récord del torneo, con 281 223 aficionados. El Argentina-Argelia llenó el estadio de Kansas City con 69 045 espectadores, mientras que el Francia-Senegal atrajo a 80 545 en Nueva York/Nueva Jersey. Los encuentros Noruega-Irak y Austria-Jordania también superaron el 98 % de aforo.
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La selección masculina de fútbol de Estados Unidos logra unas cifras de audiencia históricas
El partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay fue el más visto en la historia del país, con 27,5 millones de espectadores.
FOX registró el partido de la Copa del Mundo de la FIFA más visto en la historia de la televisión estadounidense en inglés, con 18 millones de espectadores, mientras que Telemundo marcó el récord en español con 9,5 millones.
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México y Canadá impulsan el crecimiento regional
El debut de México registró 23,4 millones de espectadores, la mayor audiencia del Mundial en el siglo XXI en el país. Con una cuota de mercado del 72,1 %, casi tres de cada cuatro televidentes vieron a «El Tri».
Canadá, por su parte, alcanzó una audiencia media de 3,1 millones, el tercer mejor dato de su selección en lo que va de siglo.
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Podrían batirse más récords pronto.
Durante la fase de grupos, los récords de asistencia y audiencia podrían seguir batiéndose. Los países anfitriones son clave para el impulso del torneo, y los grandes enfrentamientos con jugadores estrella y la fase eliminatoria podrían atraer a aún más público a medida que la competición avance hasta julio.