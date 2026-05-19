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La conmovedora reacción de la familia de João Pedro al anuncio de la convocatoria de Brasil para el Mundial se hizo viral
El prolífico delantero se perderá el partido
El delantero del Chelsea fue la gran baja de la noche tras el anuncio de Carlo Ancelotti en Río de Janeiro. A pesar de sus 15 goles y cinco asistencias en su debut con el Chelsea, Pedro se quedó fuera, mientras Endrick (Lyon) y Luiz Henrique (Zenit) ocuparon su lugar. La decepción se reflejó en directo cuando su familia, entre banderines festivos, comprendió que su nombre no sería leído.
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Pedro se pronuncia en las redes sociales
A pesar de la decepción de quedarse fuera del torneo de Norteamérica, el internacional, con ocho partidos jugados, mostró gran dignidad al referirse a su exclusión. En un mensaje en redes sociales para animar a sus seguidores y mirar al futuro, Pedro dijo: «Siempre di lo mejor de mí. Por desgracia, no pude cumplir el sueño de representar a mi país en un Mundial, pero mantengo la calma y la concentración. Las alegrías y las frustraciones forman parte del fútbol. A partir de ahora, deseo mucha suerte a todos los que están allí. Seré un aficionado más animándolos para que traigan a casa el sexto título».
Ancelotti aclara su política de selección
Ancelotti fue cuestionado de inmediato por incluir a Neymar, de 34 años, quien no juega con la selección desde 2023. Al explicar sus decisiones tácticas sobre los delanteros, afirmó: «Sentimos mucho por João Pedro; su temporada en Europa merecía la convocatoria, pero, con todo respeto, elegimos a otro jugador. Lo siento mucho por Joao Pedro y por los demás.
Evaluamos a Neymar durante el año y vimos que en este último periodo jugó con regularidad y mejoró su condición física. Creemos que es un jugador importante y que lo será en este Mundial.
La evaluación se centró en lo físico; en los últimos partidos jugó con regularidad y aún puede mejorar su forma antes del debut. Su experiencia y el apoyo que brinda al grupo también fueron clave».
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Se avecina un emocionante partido inaugural del torneo
Los pentacampeones del mundo debutarán en el Grupo C ante el actual campeón de la Copa Africana de Naciones, Marruecos, el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección de Ancelotti deberá encontrar rápido su ritmo de competición antes de enfrentar a Haití en Filadelfia y a Escocia en Miami. Mientras tanto, Pedro asimilará este revés internacional antes de reincorporarse a la pretemporada con el Chelsea.