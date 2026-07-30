El plan de Infantino conmocionó al mundo del fútbol el miércoles. Según se informó, sin consultar a ninguna de las seis confederaciones de fútbol de la FIFA, el presidente de la FIFA desveló un cambio de gran calado para trasladar todas las operaciones comerciales de la FIFA a una empresa separada, de la que el 20 por ciento estaría disponible para inversores privados.

Numerosas confederaciones, incluida la Concacaf, emitieron comunicados iniciales en los que expresaban su escepticismo. Sin embargo, el jueves el organismo trazó una línea más firme en un comunicado:

"La Concacaf celebró hoy una reunión de los presidentes de sus 41 asociaciones miembro, junto con su presidente, los miembros de su Consejo y sus miembros del Consejo de la FIFA, para debatir una propuesta elaborada y presentada por el presidente de la FIFA para establecer ‘FIFA Forward Enterprise’ y vender participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA a inversores privados...

"Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de un procedimiento debido en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de una inversión de capital privado para financiar programas nuevos y existentes de FIFA Forward tras la Copa del Mundo de la FIFA más rentable de la historia. El debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada.

"Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta."