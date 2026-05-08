¡La competencia es enorme! El FC Bayern Múnich se interesó por la estrella del PSG

Según informes, el club parisino pide 90 millones de euros por el traspaso, cantidad que el campeón alemán no puede o no quiere pagar.

Ya el verano pasado el Bayern, como otros grandes clubes, se interesó por el extremo, pero el PSG bloqueó su fichaje. Mientras, Luis Díaz fichó por el Liverpool, supuestamente por 70 millones, un acierto confirmado.

Sin embargo, el club bávaro sigue buscando otra alternativa para la delantera que, idealmente, sea versátil.