Es difícil decirlo sin que haya todavía ninguna actualización, pero si Lavelle está de baja por una lesión en la cabeza para los próximos partidos, Gotham FC va a tener que ser creativo con el personal. Este no es el primer contratiempo para el once titular de Gotham, ni para la selección femenina de Estados Unidos, para el caso. La defensora de la selección femenina de Estados Unidos y de Gotham FC Emily Sonnett fue incluida el mes pasado en la lista de lesionadas para el resto de la temporada por una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

Gotham sigue en la primera posición de la clasificación de la liga, con siete puntos de ventaja sobre Washington Spirit y Portland Thorns, sus perseguidores.



