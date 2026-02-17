Getty Images Sport
Traducido por
La celebración del gol de Vinicius Jr provoca un retraso de 10 MINUTOS, ya que la superestrella del Real Madrid acusa a un jugador del Benfica de racismo en la eliminatoria de la Liga de Campeones
Caos en Lisboa
Después de que Vinicius marcara un golazo por encima del portero, los jugadores y aficionados del Benfica se enfadaron por la prolongada celebración del jugador junto al banderín de córner. Nicolas Otamendi, del equipo local, se enfrentó a él, mientras que sus compañeros se enzarzaban en empujones para protegerlo. Al final, el extremo recibió una tarjeta amarilla por «celebración excesiva».
Justo cuando parecía que la tensión se había calmado y ambos equipos se preparaban para reanudar el partido, Vinicius corrió hacia el árbitro para denunciar algo que Prestianni le había dicho, y el árbitro detuvo el juego para aplicar el protocolo contra el racismo. Mientras tanto, Vinicius se sentó en el banquillo del Real Madrid y se negó a seguir jugando.
- AFP
Las escenas desagradables se prolongan.
El partido finalmente se reanudó, pero solo después de un retraso de 10 minutos. Un miembro del cuerpo técnico del Benfica recibió una tarjeta roja en medio de varios enfrentamientos en todo el campo, en los que también se vio involucrado el entrenador del Aguias, José Mourinho. Kylian Mbappé también se indignó por lo que se había dicho. Finalmente, el árbitro hizo un gesto con los brazos cruzados para indicar el protocolo de incidentes racistas, introducido por la FIFA en mayo de 2024. Este protocolo consiste en un proceso de tres pasos para tratar este tipo de incidentes, siendo el primero de ellos detener el partido.
No está claro lo que se dijo.
Las repeticiones televisivas mostraron que Vinicius reaccionó a algo que Prestianni había dicho mientras se tapaba la boca con la camiseta, y corrió inmediatamente hacia el árbitro para informar del incidente, lo que llevó al árbitro a detener el partido. Durante varios minutos, el internacional brasileño permaneció sentado en el banquillo mientras el partido estaba suspendido, y se vio al entrenador Álvaro Arbeloa conversando animadamente con el extremo. Más adelante en el partido, Vinicius fue golpeado en el brazo por un objeto lanzado desde la grada. No es la primera vez que el jugador se ve involucrado en incidentes con el público, ya que el jugador de 25 años también ha tenido varios altercados con aficionados en España.
El defensa del Madrid Trent Alexander-Arnold salió en defensa de su compañero tras el partido, diciendo: «Es repugnante. Lo que ha pasado esta noche es una vergüenza para el fútbol. Ha arruinado la noche al equipo». El entrenador Arbeloa se hizo eco de las palabras del lateral, añadiendo: «Hay que preguntárselo a los jugadores del Benfica, no es una pregunta para mí. Creo que todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Lo que ha dicho Vinny no es importante. ¿Qué puedo decir? Por supuesto que tenemos que luchar contra este tipo de actitudes. Si no nos respetamos unos a otros, eso es un problema».
- Getty Images Sport
Mourinho ve rojo mientras el Real aprovecha la ventaja
Más tarde, Mourinho fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por protestar en la banda. Mientras tanto, el partido se interrumpió en varias ocasiones debido a los objetos lanzados por la afición local contra los jugadores del Real Madrid. El exentrenador del Madrid había hablado con Vinicius durante el incidente, pero no pudo mantener la calma durante el resto del partido. Ahora se perderá el partido de vuelta en Madrid, y su equipo tendrá que remontar el gol en contra sin él.
