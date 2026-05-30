«La casa de los trofeos de Londres»: el Chelsea se burla de la derrota del Arsenal en la final de la Liga de Campeones mostrando sus títulos en una publicación en redes

La rivalidad entre Chelsea y Arsenal estalló el sábado, pero no por un partido. El equipo de redes del Chelsea provocó una tormenta al burlarse de que el Arsenal no ganara su primera Liga de Campeones en Budapest.

Mientras los jugadores del Arsenal aún digerían su derrota en los penaltis contra el París Saint-Germain, la cuenta oficial de Instagram del Chelsea publicó un anuncio de sus visitas guiadas al estadio. La publicación, provocadora, decía: «Ven a visitar la Casa de los Trofeos de Londres», acompañada de dos emojis de estrellas —que representaban sus dos copas de Europa— y una imagen del trofeo de la Liga de Campeones.







