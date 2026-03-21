La caída de Zhang Jindong. El antiguo propietario del Inter y fundador de Suning ha perdido, de hecho, todo su patrimonio personal en la gran reestructuración de la empresa, valorada en 238 700 millones de yuanes (29 900 millones de euros), y se ha visto obligado a cederlo para saldar las deudas contraídas.
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La caída de Zhang Jindong: el antiguo propietario del Inter se ve obligado a vender todo su patrimonio personal para saldar sus deudas
EL COLAPSO
Un colapso económico y financiero anunciado: Zhang, tras haber dirigido el grupo durante treinta años y haber construido un imperio en el sector minorista y de servicios, ha visto cómo su patrimonio personal se reducía a cero en el marco de la gran reestructuración de la deuda del grupo. Según informan diversos medios chinos, quien certificó el alcance de la operación fue el Tribunal Popular Intermedio de Nankín, que anunció la finalización del plan de reorganización relativo a Suning.com y otras 38 empresas vinculadas, por un importe total de 238 712 millones de yuanes (unos 29 900 millones de euros).
TODO A SUBASTA
Según informa Calcio e Finanza, el antiguo magnate, en calidad de garante, tuvo que poner a disposición en el proceso la totalidad de su patrimonio personal: inmuebles, activos financieros, participaciones en sociedades e incluso objetos de colección fueron liquidados mediante subastas judiciales o cesiones negociadas, y los ingresos se destinaron íntegramente al pago de las deudas.
SIN PRECEDENTES
Zhang Jindong se ha convertido así enel primer fundador de una gran empresa privada china en ver cómo su patrimonio personal se reducía a cero tras una reestructuración. No solo se han transferido todas sus participaciones en 38 sociedades del grupo, sino también la participación indirecta del 4,15 % en Suning.com y 1.640 millones de acciones de la misma sociedad, que ya estaban pignoradas y congeladas: hoy en día, ni él ni su esposa figuran como titulares de bienes libremente disponibles, ya que todos los activos se han transferido a un fideicomiso destinado a satisfacer a los acreedores.
LA EXPANSIÓN AGRESIVA Y LAS DEUDAS
Una crisis que se inició entre 2016 y 2020, cuando Suning.com recaudó más de 180 000 millones de yuanes, en el marco de una expansión agresiva, para diversas operaciones, como la compra del Inter, mediante préstamos bancarios, bonos e instrumentos de financiación alternativos, habiendo garantizado Zhang personalmente gran parte de estas operaciones. La pandemia de 2020 supuso entonces el punto de ruptura: el cierre de las tiendas físicas hizo que los ingresos se desplomaran, mientras que el sistema de refinanciación de la deuda se atascó, con la consecuencia de que en 2021 las pérdidas superaron los 40 000 millones de yuanes y las deudas vencidas rebasaron los 100 000 millones.
PATRIMONIO A CERO
La venta de algunas participaciones en 2021 resultó inútil, ya que solo sirvió para amortiguar la crisis. La estructura de las garantías de deuda condujo a la liquidación de todo el patrimonio: se subastaron villas de lujo entre Nankín y Shanghái, apartamentos de prestigio, instrumentos financieros e incluso una colección de arte con obras de Zhang Daqian y Fu Baoshi. Según fuentes cercanas al expediente, una vez descontada la vivienda principal necesaria, el patrimonio restante es, de hecho, nulo.