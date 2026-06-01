¡La burla a Rasmus Hojlund! El delantero del Nápoles está harto de ver la icónica chilena de Scott McTominay tras las bromas de sus compañeros escoceses en los entrenamientos

El éxito internacional suele engendrar orgullo en el vestuario del club, y McTominay se asegura de que Hojlund no olvide la noche en que Escocia sorprendió a Dinamarca. Su espectacular chilena clasificó a la “Tartan Army” para el Mundial 2026 y eliminó a los daneses, lo que ha provocado bromas constantes en el campo de entrenamiento del Nápoles.

«Conozco bien a Rasmus; es un chico estupendo y nos gastamos muchas bromas en el campo de entrenamiento, pero ya no puede ver la chilena», declaró McTominay a GQ. Al preguntarle si le había enviado un GIF del gol, reveló que, junto a su compatriota Billy Gilmour, fueron más allá. «Eso es poco. Billy y yo pegamos todas las fotos del partido en su taquilla», añadió.



