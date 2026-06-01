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¡La burla a Rasmus Hojlund! El delantero del Nápoles está harto de ver la icónica chilena de Scott McTominay tras las bromas de sus compañeros escoceses en los entrenamientos
Bromas en el campo de entrenamiento a costa de Hojlund
El éxito internacional suele engendrar orgullo en el vestuario del club, y McTominay se asegura de que Hojlund no olvide la noche en que Escocia sorprendió a Dinamarca. Su espectacular chilena clasificó a la “Tartan Army” para el Mundial 2026 y eliminó a los daneses, lo que ha provocado bromas constantes en el campo de entrenamiento del Nápoles.
«Conozco bien a Rasmus; es un chico estupendo y nos gastamos muchas bromas en el campo de entrenamiento, pero ya no puede ver la chilena», declaró McTominay a GQ. Al preguntarle si le había enviado un GIF del gol, reveló que, junto a su compatriota Billy Gilmour, fueron más allá. «Eso es poco. Billy y yo pegamos todas las fotos del partido en su taquilla», añadió.
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La moneda y los murales de Glasgow
El gol de McTominay ya forma parte de la cultura escocesa. El Bank of Scotland lo inmortalizó en un billete de 20 libras de edición limitada, y un gran mural en Hampden Park lo recuerda durante los entrenamientos.
«Estoy muy agradecido, gracias a Adidas por hacer algo tan especial, pero me siento un poco… no es vergüenza, pero verlo ahí arriba, donde todos los jugadores lo ven al entrenar… Soy bastante discreto. Es increíble, pero ver mi gran cabeza en la pared de un edificio resulta surrealista. No encuentro las palabras, es algo muy especial», añadió el centrocampista.
Rechaza volver a la Premier League para construir un futuro en Nápoles
Tras su nominación al Balón de Oro 2025 y sus destacadas actuaciones en el centro del campo, era previsible que los clubes ingleses se interesaran en su regreso. Sin embargo, el Nápoles se mantiene firme y rechaza cualquier intento de llevarse al centrocampista a la Premier League o a la lucrativa Liga Profesional de Arabia Saudí. La directiva lo ve como la base de sus futuros proyectos.
Además, el propio McTominay se muestra cómodo en Italia y desmiente cualquier rumor de salida: «Mi agente no ha hablado con nadie sobre mi futuro. Estoy muy feliz aquí y, por lo que a mí respecta, soy jugador del Nápoles; es en lo único en lo que pienso».
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La influencia de Ferguson y los sueños de la Copa del Mundo
A pesar de su nueva vida en el Mediterráneo, McTominay sigue fiel a sus raíces y a los altos estándares que le inculcó Sir Alex Ferguson. El centrocampista reveló que el legendario entrenador sigue su progreso y hace poco hablaron por teléfono. «Es el mejor de todos los tiempos», afirmó McTominay. «Sus palabras calan hondo y siempre intentas recordarlas para los próximos partidos».
Esa inspiración será clave mientras lidera a Escocia en su primer Mundial en 28 años. El centrocampista quiere disfrutar de cada momento del torneo en Norteamérica y hacer historia llevando a la selección a superar por primera vez la fase de grupos.
«Quiero disfrutar cada minuto, incluso en la preparación», añadió. «No quiero mirar atrás a los 40 o 50 años y pensar: "Estaba demasiado ansioso"». Con los años he comprendido que la carrera es corta; si no la disfrutas se pasa en un segundo y te preguntas dónde quedó el tiempo. Ahora, algo más maduro, puedo vivir y saborear cada instante. Eso significa todo».