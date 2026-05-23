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«¡La bola de nieve nunca se detiene!» - Diego Simeone se identifica con las dificultades de Pep Guardiola y admite haber sufrido un grave agotamiento
Simeone refleja el agotamiento de Guardiola
Al cierre de la temporada 2025-26, Simeone admite que ha sido la más dura en sus años en el Atlético. Antes de la última jornada contra el Villarreal, el técnico argentino apuntó al caso de Guardiola, que dejó el Manchester City por el desgaste del cargo. Simeone admitió que el adiós del catalán le llegó al corazón, pues se siente identificado.
El técnico rojiblanco elogió la honestidad del catalán y admitió que la presión de la gestión moderna es cada vez más dura. «Ayer leí parte de su rueda de prensa y, más allá de los títulos que él ha conseguido, me sentí muy identificado con su historia», declaró Simeone a los periodistas.
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La imparable bola de nieve del fútbol de élite
Simeone explicó las exigencias que provocan un gran agotamiento, resaltando el desgaste mental de dirigir un plantel bajo constante presión. Describió el cargo como un ciclo interminable con poco margen para recuperarse o reflexionar, más allá de los resultados.
«La exposición constante cada tres días, la competencia, las charlas con los jugadores para que se impliquen más allá de los entrenamientos y la gestión del grupo forman una bola de nieve que no para y vuelve a empezar dos días después de cada partido», admitió el argentino.
A pesar del cansancio, se mostró orgulloso del esfuerzo de su equipo y añadió: «Es una temporada larga, en la que creo que, como hemos explicado, hemos competido muy bien. Esperemos que la próxima temporada sea mejor, lo que significaría algo superior a lo que hemos conseguido esta temporada».
Guardiola, aclamado como el mejor del mundo
Al comentar la salida de su colega de la Premier League, Simeone destacó a Guardiola como el referente del entrenamiento. Reconoció que, pese a los grandes recursos del City, mantener una cultura ganadora año tras año es una hazaña excepcional. Atribuyó su éxito a una capacidad única para encontrar motivación más allá del límite.
«Un trabajo increíble, igual que él», afirmó. «Sin duda, el mejor entrenador del mundo ahora mismo por su capacidad de reinventarse, de ganar —porque de eso se trata— y, sobre todo, por estar en un equipo donde llegan buenos jugadores, pero hay que ganar, y ganar no es fácil. Lo ha repetido, ha vuelto a empezar y lo ha repetido, y eso habla por sí solo de su jerarquía y calidad en el trabajo. Le deseo lo mejor; no creo que esté fuera mucho tiempo, pero quizá pasen uno o dos años antes de que regrese porque está hecho de fútbol».
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Una última lucha por el tercer puesto
El Atlético visita el Cerámica con la meta de alcanzar el tercer puesto. Simeone insiste en la importancia de cerrar fuerte una temporada en la que pelearon por arriba. Además, el duelo será la despedida de varios veteranos, lo que añade emoción.
«Mañana es un partido clave para acabar la Liga en una posición mejor que la que hemos tenido toda la temporada, siempre por debajo del tercer puesto», explicó Simeone. «Ojalá hagamos un buen partido y terminemos lo más arriba posible, que ahora sería el tercer lugar. Enfrentamos a un Villarreal que quiere cerrar bien la temporada, con la despedida de Parejo, la del entrenador y su último partido en casa, con las características que siempre les han definido. Ya veremos cómo se da en el campo».