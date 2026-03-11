Getty Images Sport
La asociación de aficionados del Tottenham pide «medidas urgentes» ante la creciente presión sobre Igor Tudor, en medio de la peor racha en los 143 años de historia del club
Un mínimo histórico para el Tottenham
En medio de la peor racha de seis derrotas consecutivas del club, la presión sobre la directiva para que realice otro cambio en el banquillo va en aumento. La noche en Madrid se caracterizó por el caos, ya que Tudor se convirtió en el primer entrenador en la historia de los Spurs en perder sus cuatro primeros partidos al frente del equipo. Un comienzo desastroso llevó al portero suplente Antonin Kinsky a cometer dos errores calamitosos en los primeros 17 minutos, que dieron lugar a los goles de Marcos Llorente y Julián Álvarez. Entre esos tantos, Antoine Griezmann aprovechó un resbalón de Micky van de Ven, dejando al equipo de la Premier League con un 3-0 en contra antes de que algunos aficionados se hubieran acomodado en sus asientos.
La Asociación de Aficionados exige un cambio inmediato.
Las repercusiones de la masacre de Madrid fueron inmediatas, y la THST emitió un comunicado mordaz en el que pedía «medidas de emergencia». Calificando el rendimiento de «vergüenza total», el grupo de aficionados se centró en los problemas sistémicos del club, desde la estrategia de contratación de la junta directiva hasta la falta de una dirección clara. El comunicado decía: «El rendimiento fue una vergüenza total y sintomático del pésimo estado actual de las cosas en el Spurs. Desde el mercado de fichajes de enero hasta los nombramientos de la dirección, la falta de liderazgo y la ausencia total de alguien con pedigrí del Spurs que informe estas decisiones. ¿Dónde está la audacia para actuar? ¿Dónde están los ecos de la gloria?».
También lanzaron una severa advertencia al presidente no ejecutivo Peter Charrington y a la junta directiva, señalando el aumento de la tensión entre la afición. «Se necesitan medidas de emergencia, ya que en este momento estamos caminando sonámbulos hacia el precipicio», continuaba el comunicado. «Ser aficionado del Tottenham nunca ha sido tan difícil, pero los seguidores no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo el club sigue decayendo. Como mínimo, a los que están en Madrid se les debería reembolsar el precio de las entradas. Pero lo único que nos importa es que el club nos haga sentir orgullosos. Estamos aquí para apoyar al equipo y ser el duodécimo jugador. Pero todos nos merecemos mucho más».
Controversia sobre la sustitución de Kinsky
En una jugada que puso de manifiesto la tensión interna, Kinsky fue sustituido tras solo 17 minutos, tras una discusión visible entre el capitán Cristian Romero y Tudor en la banda. Cuando se le preguntó si el defensa argentino había influido en la decisión de sustituir al desconcertado portero, Tudor se mantuvo desafiante y afirmó: «Mi decisión, por supuesto». El entrenador se negó a dar más detalles sobre el rendimiento individual de su portero y se limitó a responder con un lacónico «sin comentarios» a los periodistas tras el pitido final.
Tudor también intentó eludir las preguntas sobre su propio futuro, centrándose en cambio en los problemas sistémicos que actualmente afectan al equipo. «No es un tema que me concierna. No se trata de mi trabajo, se trata de cómo ayudar al equipo», insistió el croata. «Siempre se tratará de eso. Reconozco lo que somos y los problemas que tenemos. Reconozco que en cada partido pasa algo. A veces es muy difícil de explicar».
¿Qué viene después?
Para el Tottenham, el foco ahora pasa de la gloria europea a la simple supervivencia, ya que intenta frenar su caída hacia la zona de descenso de la Premier League. El Tottenham viajará primero a Anfield para enfrentarse al Liverpool en la Premier League este fin de semana, antes de recibir al Atlético en el norte de Londres para el partido de vuelta de su eliminatoria de la Liga de Campeones.
