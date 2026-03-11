La asociación de aficionados del Tottenham pide «medidas urgentes» ante la creciente presión sobre Igor Tudor, en medio de la peor racha en los 143 años de historia del club

Las repercusiones de la masacre de Madrid fueron inmediatas, y la THST emitió un comunicado mordaz en el que pedía «medidas de emergencia». Calificando el rendimiento de «vergüenza total», el grupo de aficionados se centró en los problemas sistémicos del club, desde la estrategia de contratación de la junta directiva hasta la falta de una dirección clara. El comunicado decía: «El rendimiento fue una vergüenza total y sintomático del pésimo estado actual de las cosas en el Spurs. Desde el mercado de fichajes de enero hasta los nombramientos de la dirección, la falta de liderazgo y la ausencia total de alguien con pedigrí del Spurs que informe estas decisiones. ¿Dónde está la audacia para actuar? ¿Dónde están los ecos de la gloria?».

También lanzaron una severa advertencia al presidente no ejecutivo Peter Charrington y a la junta directiva, señalando el aumento de la tensión entre la afición. «Se necesitan medidas de emergencia, ya que en este momento estamos caminando sonámbulos hacia el precipicio», continuaba el comunicado. «Ser aficionado del Tottenham nunca ha sido tan difícil, pero los seguidores no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo el club sigue decayendo. Como mínimo, a los que están en Madrid se les debería reembolsar el precio de las entradas. Pero lo único que nos importa es que el club nos haga sentir orgullosos. Estamos aquí para apoyar al equipo y ser el duodécimo jugador. Pero todos nos merecemos mucho más».