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Inter Miami GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

La apuesta de 45 millones de dólares del Inter Miami sale mal: los Herons de Lionel Messi caen eliminados en una vergonzosa salida de la Champions Cup

Se suponía que el Inter Miami iba a estar entre los favoritos de la Copa de Campeones de la CONCACAF, que se habían comprometido a ganar, pero su derrota ante el Nashville ha sido una auténtica vergüenza.

A Lionel Messi no le apetecía dar la mano al final. En cambio, tras perder ante el Nashville de una forma ciertamente cruel —gracias a la regla de los goles fuera de casa—, se marchó furioso por el túnel.

Había sido una noche agridulce para el capitán de Miami. En el minuto siete, marcó su gol número 900 como profesional. En el 74, solo pudo ver cómo Cristian Espinoza, del Nashville, empujaba el balón al fondo de la red tras una defensa bastante desastrosa de Miami. Miami, como local, necesitaba marcar un gol. Nunca llegó.

Y así, Miami ha fracasado. La Copa de Campeones de la CONCACAF es una competición peculiar, pero que, históricamente, ha servido para medir la destreza relativa de los equipos de la MLS. ¿Quieres ser el mejor equipo del continente? Derrota a todos los demás. Al final, Miami no pudo vencer ni a uno de los suyos.

Esto llega en un momento especialmente sombrío para los Herons, sobre todo porque el copropietario Jorge Mas había anunciado, con una intención bastante clara, que Miami lo daría todo en la Copa este año. Habían ganado la MLS Cup, la Leagues Cup y el Supporters’ Shield en cada una de las tres temporadas de Messi en el sur de Florida.

Pero parece que tendrán que esperar para conseguir el trofeo n.º 4, lo que supone un duro golpe para un equipo que ha gastado tanto y ha sido tan aclamado por tantos.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Un partido que no les salió bien

    En los primeros compases, el partido se parecía mucho al que se disputó el miércoles en Miami. Tenían mucha posesión del balón, y el Nashville se limitaba a dejárselo. German Berterame, que ha tenido dificultades desde su llegada procedente del Monterrey de la Liga MX, disparó a puerta desde corta distancia a los cuatro minutos. Poco después, Messi le redimió.

    El gol fue una jugada increíble: Messi recibió el balón de espaldas a la portería, se deshizo con facilidad de un defensa antes de disparar entre las piernas de otro y colar el balón por la esquina inferior.



    Y a partir de ahí, la historia parecía familiar. Este es el momento en el que Miami, en su mejor momento, suele sentenciar el partido. El cuchillo ya estaba clavado; solo había que darle la vuelta. Y el pequeño argentino lo intentó. Pero el gol no pareció desanimar a Nashville. No cambiaron realmente.

    Tras arrancar un empate a 0-0 en el partido de ida, un gol era todo lo que necesitaban. Y lo consiguieron cuando la defensa de Miami se vino abajo y el disparo desviado de Alex Muyl se coló hacia la portería. Dayne St. Clair despejó con los puños. Espinoza, un fichaje libre procedente de San José, reaccionó primero y remató a puerta. El banquillo de Nashville estalló de júbilo. No fue un momento bonito. Pero tampoco tenía por qué serlo.

    A partir de ahí, cundió el pánico entre los Herons. La situación pasó de estar controlada a ser frenética. Pero faltaba intención, faltaba confianza. Miami realizó dos cambios ofensivos y, en los últimos 15 minutos, solo creó dos ocasiones claras. Messi solo tuvo un intento de gol, un disparo especulativo entre el tráfico que, incluso para sus propios estándares de ganador del Balón de Oro, fue especulativo.

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  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Un fracaso tras un gasto sin precedentes

    Y así, el Miami se va a casa. Por supuesto, este año siempre iba a ser una tarea difícil. Los equipos de la MLS, en general, no cuentan con el presupuesto ni la calidad necesarios para competir en tres frentes. Triunfar en la Leagues Cup, la MLS y la CONCACAF Champions Cup es pedir demasiado.

    Sin embargo, Miami fichó a lo grande durante el invierno con ese objetivo principal. En algunos momentos, parecía una pretemporada al estilo del Bayern de Múnich, en la que el equipo se hizo con algunos de los mejores talentos de la zona y se basó en el hecho de que querían jugar para ellos. St. Clair, actual Portero del Año de la MLS, rechazó una oferta económica más cuantiosa del Minnesota United para firmar el contrato. ¿Su razonamiento? Quería jugar en la Copa de Campeones de la CONCACAF con un equipo del que se esperaba que la ganara, lo que hizo que la derrota del miércoles por la noche resultara tremendamente incómoda.

    Tadeo Allende regresó por una suma superior al gasto total de algunos clubes de la MLS. Facundo Mura, Sergio Reguilón, David Ayala, Rodrigo De Paul (fichaje definitivo) y, por último, Berterame se incorporaron al equipo. Al final, habían gastado 45 millones de dólares en esta pretemporada. El siguiente club más ambicioso, el Houston, gastó 15 millones. Fue un invierno de grandes intenciones, sin duda, pero también uno como nunca se había visto en la liga.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Todo un bochorno

    El miércoles, pues, fue una vergüenza. Esto no resta mérito a Nashville, que es un buen equipo de la MLS. Probablemente acabarán entre los cuatro primeros de la Conferencia Este. Cuentan con un buen entrenador, están bien equilibrados y se apoyan en el talento individual. No están reinventando la rueda en cuanto a modelo o calidad, pero, en teoría, no hay por qué avergonzarse de perder contra ellos.

    Sin embargo, se trataba de un equipo de la MLS. El Miami está construido, en teoría, para ganar al Toluca, al Pumas o al Cruz Azul. Se supone que debería poder sacar a su banquillo en estos partidos. Se hablaba de que podrían aspirar a una plaza en la Copa Libertadores. Si esto fue una especie de prueba, entonces fue un fracaso estrepitoso. Perdieron ante uno de los suyos cuando insistían en que podían competir contra los mejores de Sudamérica.

    Quizá un contraargumento sea que, de todos modos, los equipos de la MLS se han vuelto más fuertes en la Copa de Campeones. Nashville merece estar aquí tanto como Miami. Sin embargo, los equipos mexicanos tuvieron una clara ventaja en los octavos de final. El Toluca goleó en casa al San Diego, que jugó con 10 hombres. El Club América se llevó un 1-1 de Filadelfia para pasar por el global. En efecto, le toca al FC Cincinnati, que se enfrenta al Tigres el jueves por la noche, demostrar que la MLS puede competir contra los equipos mexicanos en una competición que no ha ganado desde 2022.

    Miami también necesitará tiempo para adaptarse. Ha incorporado algunas caras nuevas y ha perdido a otras veteranas. Hay nuevas jugadas que asimilar y piernas frescas en el vestuario. Estas cosas no cambian de la noche a la mañana.


  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Se han puesto de manifiesto algunas deficiencias importantes

    Lo que también quedó más patente es que este equipo de Miami está lejos de estar completo. Hay que recordar que algunas de sus incorporaciones fueron segundas o incluso terceras opciones. Según se informa, intentaron fichar a Denis Bouanga, del LAFC, cuya velocidad y garra ofensiva habrían encajado mucho mejor que Beterame junto a Messi. El equipo de Los Ángeles rechazó una oferta de 13 millones de dólares antes de renovar a uno de sus mejores jugadores con un contrato muy lucrativo. En aquel momento, su pérdida se percibió como un pequeño contratiempo. Ahora, su ausencia parece monumental.

    Tristan Blackmon, del Vancouver Whitecaps, también era un objetivo. Su fichaje habría supuesto una mejora significativa en el centro de la defensa, sobre todo porque Blackmon ha formado parte de la selección de Estados Unidos y fue nombrado Defensor del Año de la MLS en 2025. Por supuesto, habría habido un efecto dominó. Si Blackmon no hubiera llegado, quizá Micael no habría llegado cedido por el Palmeiras. Si se hubiera cerrado el fichaje de Bouanga, quizá Berterame no habría llegado procedente de la Liga MX. Sin embargo, ambas incorporaciones son claramente un paso atrás respecto a sus primeras opciones. Y Miami ha sufrido las consecuencias.

    Así pues, los Herons se han quedado cortos en la única competición en la que prometían triunfar. La Copa de Campeones de la CONCACAF es difícil de ganar. De hecho, hay una razón por la que los equipos de la MLS suelen tener dificultades para hacerse con el trofeo. Sin embargo, en años anteriores han caído a manos de equipos de la Liga MX, sin conseguir resultados fuera de casa contra plantillas más completas —su falta de profundidad quedó al descubierto en las duras condiciones de los partidos fuera de casa—. En esta ocasión, sin embargo, lo echaron a perder en un partido único contra un rival de la MLS.

    Quizás se trate de un resultado fortuito. El efecto Messi no funcionó. Miami perdió los nervios. Errores individuales, una mala noche, el balón que rebota en la dirección equivocada; todo esto puede suceder en el fútbol de eliminatorias. Sin embargo, Miami está construido para evitar eso.

    Estos son los partidos que se supone que Miami debe superar sin problemas. Esto debería haber sido el comienzo de una racha histórica. En cambio, se quedaron en nada.

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