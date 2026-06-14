La anterior Copa del Mundo de Mohamed Salah fue una pesadilla despierto; ahora, el ídolo de Egipto tiene que dar la talla cuando más importa

Salah llegaba al Mundial 2018 en su mejor momento, con 60 goles y asistencias en su debut con el Liverpool, pero una lesión en la final de la Liga de Campeones puso en duda su presencia.

En la final de Kiev contra el Real Madrid, a los 30 minutos se lesionó tras un forcejeo con Sergio Ramos. El partido lo ganaría el Madrid 3-1 gracias a dos errores de Karius y un gol de Bale.

A 20 días del debut de Egipto en Rusia, los médicos confirmaron que Salah, entonces de 25 años, había dañado los ligamentos del hombro. Pero al día siguiente tuiteó que estaría listo.

«Ha sido una noche muy dura, pero soy un luchador», escribió. «A pesar de las dificultades, estoy seguro de que estaré en Rusia para haceros sentir orgullosos a todos. Vuestro cariño y apoyo me darán la fuerza que necesito».

La Federación Egipcia estimó su recuperación en tres semanas, lo convocó y le permitió incorporarse más tarde a la concentración.