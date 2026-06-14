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Mohamed Salah Egypt GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

La anterior Copa del Mundo de Mohamed Salah fue una pesadilla despierto; ahora, el ídolo de Egipto tiene que dar la talla cuando más importa

Analysis
M. Salah
Egipto
World Cup
FEATURES
Belgium vs Egipto
Egipto vs Irán
Nueva Zelanda vs Egipto

Mohamed Salah quiere recuperar el tiempo perdido este verano. El jugador de 33 años vuelve a un Mundial con Egipto por primera vez desde 2018, torneo que acabó en debacle para los Faraones. Pronto dejará el Liverpool, pero está decidido a no repetir errores y hacer historia con su selección.

Egipto disputará su cuarto Mundial y el segundo desde 1990. En 2018 fue eliminado en Rusia sin sumar punto alguno, en medio de un caos interno. Aún no ha ganado un partido en la competición.

La ausencia en 2022 privó a su estrella de jugar en su mejor momento. Ahora los Faraones regresan, pero esa estrella ya está en el ocaso de su carrera y buscará hacer historia tarde. En Norteamérica será un hombre con una misión.

  • Sergio Ramos Mohamed Salah Real Madrid Liverpool UCLGetty

    Una lesión muy sonada

    Salah llegaba al Mundial 2018 en su mejor momento, con 60 goles y asistencias en su debut con el Liverpool, pero una lesión en la final de la Liga de Campeones puso en duda su presencia.

    En la final de Kiev contra el Real Madrid, a los 30 minutos se lesionó tras un forcejeo con Sergio Ramos. El partido lo ganaría el Madrid 3-1 gracias a dos errores de Karius y un gol de Bale.

    A 20 días del debut de Egipto en Rusia, los médicos confirmaron que Salah, entonces de 25 años, había dañado los ligamentos del hombro. Pero al día siguiente tuiteó que estaría listo.

    «Ha sido una noche muy dura, pero soy un luchador», escribió. «A pesar de las dificultades, estoy seguro de que estaré en Rusia para haceros sentir orgullosos a todos. Vuestro cariño y apoyo me darán la fuerza que necesito».

    La Federación Egipcia estimó su recuperación en tres semanas, lo convocó y le permitió incorporarse más tarde a la concentración.

    • Anuncios
  • Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    A la espera de su turno

    La previsión se cumplió: el entonces seleccionador, Héctor Cúper, decidió no arriesgar con Salah en el debut ante Uruguay. El extremo quedó en el banquillo pese a que el técnico había asegurado a la prensa que jugaría.

    Así, el talismán de los Faraones vio cómo su selección caía 1-0 en el último minuto por un gol de José María Giménez. Cuper buscó arañar un punto sin Salah y agotó su último cambio en el 82’, pero al equipo le faltó mordiente sin la estrella del Liverpool. Su plan fracasó en el último suspiro, con costosas consecuencias.

    «Salah es clave, pero tenemos un buen equipo», afirmó Cuper. «Queríamos evitar riesgos, pero estará listo para el siguiente partido».

  • Saudi Arabia v Egypt: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Sin sentido y sin victorias

    Salah fue titular ante Rusia cuatro días después, marcó de penalti, pero no evitó la eliminación de Egipto, que perdía 3-0 a un cuarto de hora del final.

    Ya circulaban rumores de tensiones internas, que Salah tuvo que desmentir: «En Egipto estamos unidos y no hay ningún conflicto; nos respetamos y la relación es inmejorable».

    La victoria 1-0 de Uruguay sobre Arabia Saudí al día siguiente eliminó a los Faraones antes de la última jornada, mientras que los sudamericanos avanzaban a octavos junto a los anfitriones.

    Pese a ser favoritos en el último duelo contra Arabia Saudí, Egipto volvió a caer en el descuento. Salah abrió el marcador con un preciso globo, pero falló un mano a mano y su equipo encajó el 1-1 de penalti en el añadido de la primera parte. En el 95, los saudíes marcaron el 2-1 definitivo.

    Así, Egipto se mantuvo sin victorias en sus tres participaciones (1934, 1990 y 2018), con dos empates y cinco derrotas, y tampoco pudo rectificar en 2022 al quedarse fuera del Mundial de Catar.

  • FBL-WC-2018-EGY-CAMPAFP

    Consecuencias desagradables

    Tras el fracaso de Egipto en el Mundial 2018, estalló una disputa entre la Federación Egipcia de Fútbol y su estrella, que se hizo pública.

    El jugador acusó a la EFA de alterar la preparación del equipo al permitir la entrada de famosos y periodistas al hotel a cualquier hora, después de que la federación filtrara una lista de exigencias que incluía más seguridad personal y control de sus apariciones públicas.

    A su llegada a la concentración en Grozny, Chechenia, se le obligó a reunirse con el líder regional, Ramzan Kadyrov, acusado de violar derechos humanos y de perseguir a la comunidad LGBTQ+.

    Además, se cuestionó la elección de Grozny como base, en el extremo sur de Rusia, pues obligó a Egipto a recorrer más kilómetros que cualquier otro equipo (8 488 km) para jugar en Ekaterimburgo, San Petersburgo y Volgogrado, y se dice que el trayecto se hizo en clase turista.

    La tensión entre Salah y la EFA venía de antes del Mundial: el delantero se enfadó porque la federación usó sin permiso su imagen en el avión del equipo junto a un patrocinador rival, lo que calificó como «un gran insulto».

    Según Goal, esa situación lo llevó a plantearse su futuro internacional, pues se sentía utilizado como “capital político”.

  • Mohamed Salah Egypt World Cup 2018Getty

    «Haz que parezca que odio a mi país»

    En una serie de vídeos publicados en Facebook seis semanas después del Mundial, Salah expresó su enfado. «Pedí más seguridad para todos los jugadores, no solo para mí», explicó. «Tuvimos muchos disturbios en la concentración del equipo durante nuestra participación en el Mundial de Rusia. No pude ir al restaurante dos veces durante el torneo, ya que me dijeron que no podría ir allí por mi propia seguridad debido a la multitud que había dentro del hotel».

    Además, la EFA afirmó que nadie llamó a mi puerta a las 4 a. m. para fotos; el hotel y mis compañeros pueden confirmarlo. Ningún jugador aceptaría que alguien traiga a otra persona a su habitación para fotos o charlar; no soy quisquilloso. Soy un jugador… ¿cómo es posible que otras personas simplemente vengan y se sienten conmigo en mi habitación de hotel? Esto me está afectando negativamente.

    En el extranjero me dan esa protección sin pedírmela; en Egipto la solicito y no obtengo respuesta. Debéis hacerlo no por mí, sino por el equipo: así el jugador puede concentrarse en el partido.

    «Nos hacen viajar en clase turista, lo cual es agotador; el resto de selecciones africanas vuelan en business. Los jugadores necesitan comodidad… No lo entiendo. No quiero ir en business mientras los demás van en turista. Quiero esto para todos».

    Y concluyó: «En tu rueda de prensa intentaste hacer creer que odio a mi país, pero la gente sabe que no es cierto».

  • Mohamed Salah, Egypt 2022Getty

    Más fallos

    Tras la tormenta del Mundial 2018, Salah siguió jugando para Egipto tras criticar a la Federación, gracias a cambios en su dirigencia.

    Desde entonces, los Faraones han estado en el ostracismo: cayeron ante Sudáfrica en octavos de la Copa Africana de Naciones de 2019 y, aunque llegaron a la final de 2021, perdieron ante Senegal en penaltis en 2022. Salah no llegó a lanzar, pues se había colocado quinto en la serie.

    Un mes después, en la repesca mundialista ante el mismo rival, la historia se repitió: Salah lanzó primero y envió el balón por encima del larguero mientras la afición local le apuntaba con punteros láser. Senegal volvió a ganar y el jugador del Liverpool no pudo redimirse de la debacle de 2018.


  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Una última oportunidad

    En 2026 Egipto regresa al Mundial por segunda vez desde 1990. Mohamed Salah, autor de nueve goles, fue clave para que los Faraones lideraran su grupo y obtuvieran el pase directo a la fase final.

    En el grupo con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, tienen serias opciones de ganar su primer partido y avanzar a octavos, objetivo realista en el formato de 48 equipos.

    A sus 33 años, Salah sabe que es su última oportunidad de hacer historia y se muestra totalmente centrado en alcanzar la fase eliminatoria.

    «Queremos hacer feliz al pueblo egipcio y haremos todo lo posible para lograrlo», declaró a Sky Sports. «Sabemos que el grupo es muy fuerte y que todos los equipos tienen sus posibilidades, así que debemos dar lo mejor de nosotros en cada partido».

    El extremo añadió: «Nuestra ambición en este Mundial es llegar más lejos de lo que este país haya llegado nunca en el torneo».

    Consciente de que puede ser su despedida, está dispuesto a darlo todo.

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