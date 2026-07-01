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Goncalo Ramos AC Milan GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

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La alucinante oferta de 75 millones de euros del AC Milan por Gonçalo Ramos hará que el PSG se ría de camino al banco: GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Opinion
AC Milán
G. Ramos
Manchester City
E. Anderson
Real Madrid
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Liverpool
Víctor Muñoz
Tottenham
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Chelsea
Paris Saint-Germain
Newcastle
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta
Premier League
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Serie A
Ligue 1
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Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡abre el mercado de fichajes! El de 2026 promete ser caliente, con grandes nombres listos para traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada gran fichaje antes incluso de que los jugadores sean presentados. Durante el mercado de verano evaluaremos cada operación para que sigas a ganadores y perdedores.

Consulta todas nuestras valoraciones y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó casi todo su tiempo en el banquillo del Parc des Princes, ya que Luis Enrique prefirió reconvertir a Ousmane Dembélé en un «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así pues, los grandes equipos no se peleaban por ficharlo este verano, y menos por la absurda cifra de 75 millones de euros. Con esta venta, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesita para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido, menos aún para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. Por eso, aficionados, comentaristas y periodistas italianos se preguntan qué ha pasado. Algunos especulan con la salida de Rafael Leão y recuerdan que la presencia de Jorge Mendes ha avivado las teorías de conspiración, mientras que Gerry Cardinale, dueño del Milan, mantiene buena relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. De nuevo: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería dar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, pareció el nacimiento de una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. En París ocurrió lo mismo: pese a la calidad de sus delanteros, Ramos era solo un revulsivo. Ahora, por fin, podrá ser el protagonista. Ahora será la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del mundo. La presión para justificar su precio será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. Te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    • Anuncios
  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    26 de junio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en el recorrido hasta las semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda—, es una cantidad colosal para un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así pues, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por el gran negocio hecho al City. Nota: A

    Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque el campeón del Balón de Oro aún no ha aclarado sus planes, todo indica que este verano volverá a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson, ya consolidado en la Premier, lideró la liga en toques y duelos ganados, así que encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo perfecto del «impuesto inglés»: un jugador muy bueno, de solo 23 años y con margen de crecimiento, pero que llega tras dos buenas temporadas en Forest y sin haber disputado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría tenido que pagar una cifra de nueve cifras. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico. Demostró que puede jugar al máximo nivel y ahora lo hará en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no debería bloquearle el camino al once. Aunque el futuro post-Guardiola aún genera dudas, es una gran oportunidad para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido una buena cantidad al venderlo; pero el francés se marchó gratis tras una temporada desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana, según se informa) tras una temporada caótica, llena de errores, y con negociaciones que se alargaron meses sin éxito, pese a que el jugador afirmó en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos ya ficharon a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es probable que el club blanco, que sigue al jugador desde hace tiempo, le ofrezca el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Cabe recordar que, según la prensa, el Real ya había retirado su interés en noviembre, lo cual dice mucho. El francés es un buen central cuando está en su día y, con 27 años, quizá aún no ha alcanzado su pico de rendimiento. El Madrid confía en que lo recupere en España y así cubrir una necesidad; David Alaba se marcha este verano, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado y el sueldo que ansía. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold, quien también llegó gratis y sufrió en su debut; esa experiencia debe servirle de advertencia. Si recupera rápido la confianza, podrá consolidarse como pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Pero nada está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % con el Real Madrid limita su ganancia. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a los blancos, así que Osasuna se quedará con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para su tamaño. Su salida era previsible tras una temporada en la que contribuyó a 12 goles y se ganó la convocatoria para el Mundial, y la cláusula de rescisión les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían encarrilado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, se adelantaron aunque la negociación ya estaba avanzada y, según se informa, aceptada por los de Tyneside. Para los Reds es un golpe maestro: fichan a un joven extremo muy valorado por una cifra que puede parecer de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por el centro, aportando la calidad y la profundidad que necesitaban tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia encajan con el estilo de Iraola, que ha empujado por su fichaje. Ahora debe asegurarse de que la llegada del español no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, aunque el club confía en que ambos puedan convivir. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Formado en La Masía del Barcelona, pasó luego al Real Madrid y de ahí al Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella a largo plazo, y su compatriota Iraola puede ser el técnico ideal para ayudarle. Deberá pelear por un puesto en el once, lo que quizá le obligue a elevar su nivel, pues el Liverpool podría fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande; aun así, su versatilidad le brindará muchas oportunidades en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a brillar en los fichajes: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador que costó 2 millones hace seis años. Además, su contrato expiraba en un año, así que cobrar esa cifra por el defensa holandés —antes valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares)— es un éxito. Reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, y el joven talento de los Spurs, Luka Vuskovic, figura en su punto de mira, en un traspaso independiente tras su cesión en el Hamburgo. Además, cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresa de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pues los informes indicaban que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, a pesar de que le quedaba solo un año de contrato. Podría haberse cerrado en unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la presión de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con el liderazgo que les ha faltado. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: El movimiento le conviene. Tras anunciar que no renovaría en el Amex, avanza en su carrera y podría ver este paso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, para ser titular en un “Seis Grandes” el Tottenham le ofrece la mejor opción, aunque sin competición europea. Ya conoce el estilo del temperamental De Zerbi, lo que agilizará su adaptación. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra campaña decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, ofreciendo una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, libre)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó fundamental en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Pep Guardiola, quien le quería tanto que lloró en su emotiva despedida en el Etihad. Guardiola quería que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se marche gratis no es lo ideal financieramente, pero se lo tenía bien ganado tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan a un jugador excepcional gratis y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores, su llegada al Camp Nou parecía segura, pero la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier mostró que aún puede decidir partidos clave, como su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto para los jóvenes del Madrid: talento y trabajo en una misma persona. Por eso el Real Madrid le quitó al Barça su fichaje. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes tradicionales de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar la cima será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá sea una pena que no fichara por el Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric (a quien Mourinho trajo al Bernabéu) y brillar en España hasta bien entrados los treinta y tantos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, es uno de los mejores en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, recuperará unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraba intocable. Además, quizá les hubiera costado obtener más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje de Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano (Álvaro Carreras, procedente del Benfica), paga ahora una cifra similar por Cucurella, jugador solicitado por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil «Mourinho». Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, tras sentirse desilusionado con la gestión de los «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer momento; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, especialmente por sus lazos con el Barcelona, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya le pesa, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y trató de traspasarlo en invierno, cuando Kostas Tsimikas estaba cedido en la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, sumada a la marcha de Mohamed Salah, su salida rebaje aún más el nivel el próximo curso. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltara calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era precisamente una de ellas. Ben Davies se acababa de romper el tobillo, claro está, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie y el versátil Djed Spence, además de que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. La idea era que su llegada aportara estabilidad a un vestuario convulso y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que llegue gratis es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado tras el parón, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso en la última jornada. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    ElAtalanta fichó a Ederson en 2022 a la Salernitana por 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra al venderlo al United tras cuatro temporadas brillantes, incluida la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: encuentra talentos, los pulir y luego los traspasa al mejor postor. El Atlético de Madrid también lo quería, pero el Atalanta se mantuvo firme y el United acabó pagando la cifra pedida por un jugador con un año de contrato. Excelente trabajo de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la emotiva despedida de Casemiro, el United necesitaba otro centrocampista y optó por un recambio a la medida: otro brasileño especialista en recuperar balones que, además, sabe jugar. El valor de Ederson ha bajado un poco en el último año —razón por la que no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial, mientras que Casemiro sí lo está—. Pero su bajón puede deberse más a la marcha de Gian Piero Gasperini que a su nivel real: con el técnico italiano, Ederson era el eje del Atalanta que destrozó al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionó con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una pareja sólida con Kobbie Mainoo, aunque no alcance el pico de Casemiro. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Nunca ocultó su deseo de jugar en la Premier, y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus habilidades. Es excelente recuperando y manteniendo la posesión, además de ser peligroso en el área. Algunos podrían decir que le habría convenido más fichar por el Atlético de Diego Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro defensivo y, sobre todo, parece haber devuelto la estabilidad a Old Trafford, un destino antes considerado de alto riesgo para jugadores con talento que buscaban dar un salto en su carrera. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en Old Trafford y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    El Newcastle cambia de estrategia. Retuvo a Alexander Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Habría sido mejor cederlo antes, pues su incertidumbre perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra fantástica. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras pagados. El reto es invertir bien ese dinero, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a nuevos fichajes, y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria bajo una propiedad saudí cada vez más desinteresada. Nota: B-

    Para el Barcelona: una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin pausa —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad, pero el precio sigue siendo elevado. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó 10 goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que indica que el Barça ha gastado más de la cuenta. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño se cumple. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, pues el Barça no pagó 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver el caso de Rashford, prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle