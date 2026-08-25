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¡La advertencia de Mourinho sobre Vini! El técnico del Real Madrid carga contra los errores arbitrales y compara el trato al extremo estrella con el acoso escolar
Denunciando los fallos arbitrales
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha expresado una profunda preocupación por el trato que recibe Vinícius Júnior por parte de los rivales y de los árbitros. En la previa del próximo partido de su equipo en casa ante la Real Sociedad, Mourinho señaló una patada temprana no sancionada sobre el extremo brasileño durante la victoria por 2-1 en LaLiga ante el Espanyol. El infractor, Álex Calatrava, marcó más tarde antes de ver finalmente una tarjeta amarilla por otro choque con Vinícius. Mourinho no se mordió la lengua en su valoración y sostuvo que los árbitros no lograron frenar el aumento de la dureza física dirigida contra su jugador estrella.
- AFP
Comparar el trato con el acoso
Mourinho no se contuvo al describir el patrón recurrente de faltas y entradas duras dirigidas al delantero. Trazando un paralelismo con la forma en que los niños ponen a prueba los límites, el veterano técnico cree que los rivales se sienten envalentonados cuando no se muestran amonestaciones tempranas. «Es como los niños. Los niños pequeños llegan hasta donde les permites. Con los jugadores, pasa lo mismo», dijo Mourinho a los periodistas. Añadió que el árbitro asistente de vídeo no hizo bien su trabajo durante el choque contra el Espanyol, y subrayó que proteger a los jugadores de la agresividad persistente sigue siendo estrictamente responsabilidad del árbitro.
Abordando el comportamiento sobre el terreno de juego
Aunque defendió con firmeza a su jugador por las faltas no sancionadas, Mourinho también reconoció que Vinícius podría pulir ciertos aspectos de su comportamiento sobre el terreno de juego. El entrenador señaló que las interacciones del extremo con las gradas rivales, distinguiendo entre los insultos normales del fútbol y el racismo, aún podrían mejorar. Sin embargo, Mourinho sostuvo que la protección física de los jugadores frente a las patadas y la frustración recae por completo en manos de los árbitros, y añadió con humor que su propio temperamento fogoso probablemente le habría hecho ser expulsado en cuestión de minutos bajo un trato similar.
- Getty Images Sport
Actualizaciones del mercado de fichajes
Apartando el foco de las controversias arbitrales, Mourinho también ofreció una actualización sobre la plantilla del Real Madrid de cara al cierre del mercado de fichajes. Tras haber dado ya la bienvenida a seis nuevas incorporaciones, que participaron ante el Espanyol, el técnico declaró que la plantilla está cerrada por el momento. Aunque reconoció que en el fútbol siguen siendo posibles salidas inesperadas de última hora o grandes ofertas de otros clubes, expresó su total satisfacción con su actual grupo mientras se prepara para su primera actuación de la temporada en el Bernabéu.
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