Kylian Mbappé se ve envuelto en una polémica entre el club y la selección, mientras el Real Madrid se enfrenta a un enfrentamiento con Francia y Nike

Según se informa, Mbappé se unirá a sus compañeros en el vuelo a Mánchester este lunes, con la intención de participar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del Real Madrid. El delantero lleva fuera de los terrenos de juego desde finales de febrero por un problema en la rodilla, pero se ha sometido a un tratamiento conservador durante las últimas tres semanas para evitar la cirugía y acelerar su regreso a las canchas.

Aunque el campeón del mundo se perdió la victoria por 3-0 en el partido de ida en el Bernabéu, su evolución en Valdebebas ha sido alentadora. El entrenador de los blancos, Álvaro Arbeloa, ofreció una valoración positiva de la situación, aunque el jugador no participó en la victoria por 4-1 contra el Elche antes del viaje a Inglaterra.