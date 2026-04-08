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Kylian Mbappé se une a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ruud van Nistelrooy en un selecto grupo de la Liga de Campeones tras marcar un gol decisivo para el Real Madrid contra el Bayern de Múnich
Hito alcanzado en el Bernabéu
El talismán del Madrid dio un respiro vital al equipo con un gol en el minuto 74 que mantiene viva la eliminatoria de cara al partido de vuelta en Alemania. Con este gol, el jugador de 27 años alcanzó los 14 tantos en la presente temporada, entrando así en un club de élite. Este gol decisivo supone la novena vez en la historia que un jugador alcanza este hito, destacando que el exjugador del Real Madrid Ronaldo logró esta hazaña en tres ocasiones distintas y ostenta el récord de más goles en una sola temporada (17).
José Altafini, Van Nistelrooy, Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema también han alcanzado la marca de los 14 goles en el pasado.
- AFP
Escalando en las listas de éxitos de todos los tiempos
Las estadísticas ponen de relieve la extraordinaria trayectoria de Mbappé desde que marcó su primer gol en la competición continental contra el Manchester City hace casi una década. En el transcurso de 97 partidos con el Mónaco, el París Saint-Germain y el Real Madrid, el delantero ha acumulado la increíble cifra de 69 goles, lo que le sitúa en el sexto puesto de la clasificación histórica de goleadores de la Liga de Campeones. Su rendimiento actual en la temporada 2025-26 es especialmente impresionante, ya que duplica su producción total de la competición del año anterior, reafirmando su papel como la figura más decisiva del ataque madridista.
En busca del récord definitivo
El delantero está ahora a solo tres goles de igualar el récord histórico de la Liga de Campeones en una sola temporada, establecido por Ronaldo durante la temporada 2013-14. Para superar esa mítica marca de 17 goles, el francés debe marcar cuatro veces más, mientras que con un solo gol más igualaría los 15 goles de Robert Lewandowski y Karim Benzema.
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Un viaje decisivo a Múnich
El Real Madrid visitará el Allianz Arena el próximo miércoles, donde se enfrentará a una prueba de fuego contra un Bayern muy resistente dirigido por Vincent Kompany. Si no consigue remontar el 2-1 en el marcador global, las ambiciones continentales del club se esfumarían y el Real Madrid se encontraría al borde de una temporada sin títulos, ya que actualmente se encuentra a siete puntos del Barcelona en la lucha por el título de La Liga. Todas las miradas estarán puestas en Mbappé en Baviera, ya que buscará inspirar una remontada y consolidar aún más su legado en los libros de récords.