Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Kylian Mbappé muestra una profunda herida en el rostro tras recibir puntos de sutura después del empate del Real Madrid ante el Girona

K. Mbappe
Real Madrid
Primera División
Liga de Campeones
Bayern Múnich
Girona

Kylian Mbappé sufrió una grave lesión facial tras el 1-1 del Real Madrid ante el Girona en La Liga. El astro francés necesitó puntos de sutura por un profundo corte tras un choque que lo dejó ensangrentado y magullado en el Bernabéu. ADVERTENCIA: Imágenes fuertes.

  • Las cicatrices de batalla del talismán madridista

    En el minuto 89 del partido del viernes, Mbappé recibió un codazo accidental del defensa del Girona Vitor Reis cuando intentaba entrar al área por la derecha.

    El impacto fue inmediato y severo, y le provocó una profunda herida sobre la ceja derecha que comenzó a sangrar profusamente en el terreno de juego. A pesar de la lesión visible, el árbitro Alberola Rojas decidió no pitar falta, para gran frustración de la afición local. Mbappé compartió una imagen de la lesión con sus seguidores en Instagram.


    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-GIRONAAFP

    Ausencia en los entrenamientos del primer equipo

    Tras el partido, en el vestuario quedó clara la gravedad de la lesión. El equipo médico del club determinó que, aunque no había fracturas, la herida era profunda y requería sutura; Mbappé necesitó tres puntos.

    Según el Diario AS, Mbappé no participó en la sesión del domingo por la mañana.

    Pasó la mañana en el gimnasio bajo la supervisión de los fisioterapeutas, centrado en su recuperación.

  • El Madrid descarta el uso de la mascarilla

    Los aficionados ya vieron a Mbappé con protección facial tras fracturarse la nariz en la Eurocopa.

    Sin embargo, el Real Madrid ha descartado una máscara completa: la lesión en la ceja no lo necesita y ese tipo de protección puede limitar la visión periférica.

    Por ello, el cuerpo médico estudia una protección más ligera: un parche adhesivo o un vendaje reducido que cubra los puntos sin el grosor de una máscara.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Disponible para el partido en el Allianz Arena

    La principal preocupación de los madridistas es la disponibilidad del delantero para el vital viaje a Múnich, donde el Real Madrid se medirá al Bayern en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles. Aunque se perdió la última sesión de entrenamiento, el club asegura que jugará en el Allianz Arena, con la mira puesta en remontar el 2-1 de la ida.

    Se espera que viaje con el equipo a Alemania y participe en el último entrenamiento del martes.