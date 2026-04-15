Getty/GOAL
Traducido por
Kylian Mbappé iguala a Karim Benzema y bate el récord de Lionel Messi: la estrella del Real Madrid hace historia en la Liga de Campeones pese a la derrota ante el Bayern
Mbappé iguala el récord goleador de Benzema
Mbappé, pieza clave de la nueva era del Real Madrid, marcó en los últimos minutos de la primera parte del partido de vuelta de cuartos de final contra el Bayern en el Allianz Arena y igualó a una leyenda del club.
Con su decimoquinto gol en la presente edición, Mbappé iguala a Karim Benzema como el segundo francés con más tantos en una misma temporada de la Liga de Campeones. Benzema consiguió esa marca el año de su Balón de Oro, y solo Stéphane Guivarc’h, con el Auxerre 1997-98, anotó más en una campaña europea para un club francés.
- AFP
El récord de Messi se rompe en el Allianz Arena
Igualar a Benzema es un hito, pero Mbappé también batió un récord duradero de Messi. El exjugador del Barcelona era el más joven en llegar a 70 goles en la Liga de Campeones, marca que ahora ostenta el ‘9’ madridista.
Lo logró con 27 años y 116 días, casi tres semanas menos que los 27 años y 134 días que tenía Messi. Una muestra de la regularidad y longevidad de Mbappé en el máximo nivel.
Una noche histórica para el francés
Las cifras récord de Mbappé siguieron creciendo: se convirtió en el primer jugador en marcar 10 goles fuera de casa en una misma temporada de la Copa de Europa/Liga de Campeones.
Pese a sus récords, su brillo no bastó para llevar al Real Madrid a semifinales. Tras perder 2-1 en la ida, el equipo español cayó 4-3 ante el Bayern y quedó eliminado en cuartos.
- Getty Images Sport
La racha goleadora de Mbappé se topó con la realidad de no haber ganado ningún título
Mbappé ha marcado 40 goles en 39 partidos esta temporada, pero podría quedarse sin títulos. El Real Madrid ya fue eliminado de la Liga de Campeones y la Copa del Rey, y está a nueve puntos del Barcelona en La Liga, así que su racha goleadora quizá no baste para ganar nada.