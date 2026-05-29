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«Kylian Mbappé hace bien en tomar partido»: Michel Platini respalda la advertencia política del «inteligente» héroe del Real Madrid, pero le da un consejo severo
Se intensifica el debate político
Mbappé generó polémica en Francia al manifestar su preocupación por una posible victoria de Agrupación Nacional en las presidenciales. Jordan Bardella, líder del partido, respondió en redes, pero Platini defendió el derecho del delantero a opinar. Aun así, la exestrella de la selección subrayó que sus opiniones deben separarse de sus obligaciones con el equipo nacional.
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Mbappé expresa sus temores políticos
En una entrevista con Vanity Fair, el delantero del Real Madrid admitió temer una victoria de la extrema derecha. Mbappé declaró: «Me afecta; sé lo que significa y las consecuencias que puede tener para mi país que gente como ellos llegue al poder».
En RTL, Platini respondió: «Kylian Mbappé tiene razón al pronunciarse fuera del campo y sin la camiseta de la selección. Pero cuando la lleva, representa a todos los franceses y es difícil tomar partido».
La leyenda advierte del peligro de la división
Platini elogió la inteligencia de los futbolistas actuales y advirtió a la superestrella del Madrid sobre las polémicas de sus declaraciones públicas. «Es bueno que las personas inteligentes se posicionen sobre cuestiones sociales. Los futbolistas no son necesariamente idiotas; algunos son bastante inteligentes», afirmó Platini y añadió: «En cuanto te posicionas, molestas a medio mundo, a menos que te mantengas firme en todo lo que dices. Creo que Kylian lo hace».
- AFP
Se acerca la fase de clasificación para el Mundial
Mbappé debe equilibrar la tormenta política con sus obligaciones en el campo, mientras el equipo de Didier Deschamps se prepara para la fase de clasificación al Mundial 2026. Francia, en el Grupo I, debutará contra Senegal en el MetLife Stadium el 16 de junio, y luego enfrentará a Irak y Noruega. El capitán buscará callar a sus detractores con su talento y llevar a los Bleus lejos en el torneo.