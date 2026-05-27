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Kylian Mbappé ha sido nombrado mejor jugador de la temporada del Real Madrid por segundo año consecutivo, pese a los abucheos de su propia afición
Mbappé es el mejor de La Liga y la Liga de Campeones
Mbappé fue nombrado el miércoles Jugador de la Temporada del Real Madrid, éxito que ya logró en la campaña 2024-25. El francés acabó como máximo goleador de La Liga con 25 tantos y se llevó la Bota de Oro por segundo año. También lideró la clasificación de goleadores de la Liga de Campeones con 15 dianas. En total, fue decisivo en 49 ocasiones: 42 goles y 7 asistencias en 44 partidos. Desde su llegada gratis del París Saint-Germain, suma 86 goles y 12 asistencias en 103 encuentros.
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El ambiente tenso eclipsa los hitos del Bernabéu
A pesar de sus logros personales, los éxitos de Mbappé contrastan con los fracasos recientes del Real Madrid. El club no ha ganado la Liga, la Champions, la Copa del Rey ni la Supercopa en las dos últimas temporadas, lo que ha enfadado a la afición.
En la reciente victoria 2-0 ante el Real Oviedo, el ambiente se volvió tenso: la afición, enfadada por la pérdida del título a favor del Barcelona, abucheó a Vinicius Junior y a Aurélien Tchouaméni e exhibió pancartas contra el presidente Florentino Pérez.
El caos directivo se cierne sobre Madrid
A este pesimismo se suma la inestabilidad del cuerpo técnico: en los dos años que el jugador de 27 años lleva en el Madrid, han desfilado tres entrenadores. Carlo Ancelotti fue reemplazado el verano pasado por Xabi Alonso, destituido poco después, mientras el interino Álvaro Arbeloa intentaba recomponer un vestuario fracturado.
Tras la agitación interna, el goleador buscará consuelo en la escena internacional. Didier Deschamps lo ha convocado para el Mundial de 2026, donde buscará su segundo título tras el de 2018. Además, está a solo cuatro goles de igualar a Miroslav Klose como máximo anotador histórico de la competición y, con sus 12 tantos en 14 partidos, ya iguala a Pelé.
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Mourinho regresa a la capital española
Tras ganar 4-2 al Athletic Club el sábado y cerrar una temporada decepcionante, el club afronta una reconstrucción clave este verano. Se espera que José Mourinho regrese para restablecer el orden.
Mientras su estrella participa en el Mundial, la directiva debe sanear el ambiente y recortar la distancia con sus rivales.