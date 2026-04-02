Kylian Mbappé cuenta una «increíble» anécdota sobre Lionel Messi en los entrenamientos de su etapa en el PSG

Durante dos temporadas, los aficionados al fútbol pudieron disfrutar en el Parque de los Príncipes de la delantera de ensueño formada por Mbappé, Messi y Neymar. Aunque el trío no logró llevar a la capital francesa el ansiado trofeo de la Liga de Campeones, la brillantez individual que mostraron en sus entrenamientos diarios sigue grabada en la memoria de Mbappé.

Al recordar aquellos días durante su aparición en el podcast The Bridge, el capitán francés habló con gran admiración del ocho veces ganador del Balón de Oro. El jugador, natural de Bondy, confesó que Messi jugaba a un nivel de perfección técnica completamente diferente.