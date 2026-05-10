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¿Kylian Mbappé al Arsenal? Así podría concretarse este fichaje: los Gunners conocen los pasos para convencer al delantero, quien no está a gusto en el Real Madrid
Petit encuentra el papel ideal para Mbappé.
La exestrella del Arsenal y de Francia cree que el equipo de Mikel Arteta sería el destino perfecto para Mbappé si deja el Madrid antes de tiempo. Tras una semana convulsa en el Bernabéu, Petit afirma que los Gunners serían ideales para el delantero, ya que encajaría en el esquema táctico del norte de Londres.
Al hablar sobre la posible incorporación, Petit declaró a BOYLE Sports: «Al Arsenal le encantaría tener a Kylian Mbappé y él encajaría perfectamente en la banda izquierda. La única razón por la que creo que Mbappé se quedará en el Real Madrid es porque, si se marcha sin ganar ningún título, su fichaje se consideraría un fracaso. Mbappé tiene un ego enorme, así que probablemente querrá quedarse para demostrar lo contrario. Estoy bastante seguro; no le veo dejando el Madrid, quizá el club más grande del mundo, a menos que la decisión se tome por él».
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El caos en el Real Madrid abre una ventana de fichajes
Los rumores sobre su salida se deben al ambiente tóxico que rodea actualmente al gigante español. Las relaciones dentro de la plantilla han llegado a un punto crítico, como mostró un violento enfrentamiento en el campo de entrenamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni, que acabó con el uruguayo hospitalizado. Mientras sus compañeros se enfrentan a puerta cerrada, Mbappé libra su propia batalla pública con la afición madridista.
Aunque su rendimiento individual sigue siendo prolífico, los aficionados cuestionan su compromiso. La frustración estalló cuando se le vio de vacaciones durante su recuperación de una lesión. Las imágenes del viaje desencadenaron una protesta digital masiva, con una petición en línea que exigía su salida y que alcanzó la asombrosa cifra de 70 millones de firmas.
El factor Pérez y las esperanzas del Arsenal en la Liga de Campeones
Petit asegura que el traspaso solo se concretará si Florentino Pérez cede ante la fuerte presión pública. La política del Real Madrid suele decidir el futuro de los jugadores, y la avalancha de críticas podría forzar a la directiva a actuar, pese a años de intentar fichar al ex del París Saint-Germain.
«La única forma de que se vaya es que Florentino Pérez ceda ante la presión», añadió Petit. «Millones de aficionados han firmado para que abandone el club, y eso podría suponer el final para Mbappé, porque Florentino Pérez es un tipo político. Si el Arsenal ganara la Liga de Campeones por primera vez, cambiaría su historia y enviaría un mensaje contundente al mercado».
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¿Londres llama a la superestrella francesa?
El Arsenal se prepara para la final de la Liga de Campeones contra el PSG. Ganar podría impulsar el fichaje más ambicioso de su historia. Un título continental le daría el estatus para competir por Mbappé y ofrecerle un nuevo comienzo lejos de los silbidos del Bernabéu.
Petit lo tiene claro: «Los jugadores quieren estar en el equipo que gana la Champions y repetir éxito; así podríamos atraer a Mbappé si deja el Real Madrid». De momento, el francés sigue en la capital española y podría jugar el Clásico, pero la puerta a la Premier se abre lentamente.