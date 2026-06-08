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Kylian Mbappé afronta en el Real Madrid el mismo problema de “gran estrella” que vivió Cristiano Ronaldo, y un excompañero de CR7 ha respondido a las críticas “arrogantes” contra el delantero francés
Mbappé, acusado injustamente de arrogancia
El excentrocampista del Real Madrid Rafael van der Vaart ha salido en defensa de Mbappé, alegando que el delantero francés sufre críticas injustas. Desde su fichaje del París Saint-Germain al Santiago Bernabéu, Mbappé está bajo estrecho escrutinio; algunos afirman que su salida benefició al campeón de la Ligue 1, mientras él sigue con dificultades.
Van der Vaart, sin embargo, asegura que la etiqueta de «arrogante» no se ajusta a la realidad. En declaraciones a Aceodds, el holandés dijo: «Me molesta que digan que Mbappé es arrogante. Ahora hablan porque el PSG ganó dos Champions. Todos dicen: “Sí, se nota que él era el problema”. No me malinterpreten: el PSG tiene buenos jugadores, pero ninguna otra estrella mundial indiscutible. Él era esa estrella. Cuando tienes a un jugador así en el equipo, los demás se eclipsan un poco. Está bajo presión y, cuando el PSG no ganaba, le echaban la culpa».
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La comparación con Cristiano Ronaldo
La situación de Mbappé recuerda a la de Ronaldo en el Madrid. Van der Vaart, que jugó con Ronaldo en la capital, advierte que tener una «megastar» puede desequilibrar el rendimiento del equipo. A su juicio, Mbappé sufre hoy la misma «gravedad táctica» que entonces afectó a Ronaldo.
«En un gran club como el Real Madrid, a todos se nos critica como si estuviéramos locos», explicó Van der Vaart. «Cuando Ronaldo jugaba allí y no ganaba, siempre se le echaba la culpa. Pero me di cuenta de que no es bueno tener solo una gran estrella. Yo era el ’10’ y, aunque a veces tenía una mejor opción, si Ronaldo estaba a la izquierda le pasábamos el balón igual, y eso no es bueno. Es difícil tener una gran estrella, pero hay que saber manejarlo, porque al final Ronaldo marcaba 60 goles por temporada y Mbappé hace lo mismo».
En defensa de la máquina goleadora del Madrid
A pesar de las críticas, Mbappé ha seguido siendo una amenaza constante de gol para los blancos; sin embargo, los exigentes madridistas no han quedado del todo satisfechos con su impacto general sobre el terreno de juego. Van der Vaart argumentó que la atención debería centrarse en el resto del equipo, más que en la brillantez individual del ganador del Mundial de 2018, y sugirió que el resto de la plantilla se ha beneficiado de que Mbappé haya soportado el peso de la presión.
Al recordar la temporada pasada, Van der Vaart añadió: «Ahora se ha ido y el resto del equipo comparte esa presión. Antes él siempre marcaba muchos goles, igual que hace en el Real Madrid, y cargaba con la obligación de anotar. La afición del Real Madrid sigue criticándolo y no sé por qué. ¡Fue, con diferencia, su mejor jugador la temporada pasada! Los demás no estuvieron a la altura. Él marcaba siempre; imagina lo duro que es ser el mejor cada partido. Me frustra que digan que Mbappé no es nada, porque no es verdad».
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La gloria en la Copa del Mundo y los premios individuales
Van der Vaart cree que Mbappé silenciará a sus críticos cuando vuelva a jugar con Francia. Apuesta por un nuevo título de los Bleus en el Mundial y pronostica que el delantero del Real Madrid sumará más galardones individuales, pese a la competencia de estrellas como Harry Kane, del Bayern de Múnich.
«Apuesto por Francia para ganar el Mundial», afirmó Van der Vaart. «Espero que Mbappé sea el mejor del torneo a pesar de las críticas que recibe por no defender. Estoy 100 % seguro de que lo logrará. Francia es muy fuerte: podrían formar tres equipos y aún así tendrían opciones de ganar. Diría que Mbappé ganará la Bota de Oro, pero mi amigo Harry Kane también puede conseguirla: siempre marca goles increíbles. Así que apuesto por Kane para la Bota de Oro y por Mbappé para el Balón de Oro».