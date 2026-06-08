Kylian Mbappé afronta en el Real Madrid el mismo problema de “gran estrella” que vivió Cristiano Ronaldo, y un excompañero de CR7 ha respondido a las críticas “arrogantes” contra el delantero francés

El excentrocampista del Real Madrid Rafael van der Vaart ha salido en defensa de Mbappé, alegando que el delantero francés sufre críticas injustas. Desde su fichaje del París Saint-Germain al Santiago Bernabéu, Mbappé está bajo estrecho escrutinio; algunos afirman que su salida benefició al campeón de la Ligue 1, mientras él sigue con dificultades.

Van der Vaart, sin embargo, asegura que la etiqueta de «arrogante» no se ajusta a la realidad. En declaraciones a Aceodds, el holandés dijo: «Me molesta que digan que Mbappé es arrogante. Ahora hablan porque el PSG ganó dos Champions. Todos dicen: “Sí, se nota que él era el problema”. No me malinterpreten: el PSG tiene buenos jugadores, pero ninguna otra estrella mundial indiscutible. Él era esa estrella. Cuando tienes a un jugador así en el equipo, los demás se eclipsan un poco. Está bajo presión y, cuando el PSG no ganaba, le echaban la culpa».