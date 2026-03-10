Goal.com
Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

Kvaratskhelia: «Una comparación difícil con Maradona. ¿Del Nápoles al PSG? Me di cuenta de que era un jugador de talla mundial, allí no defendía como aquí. En París siempre piden permiso antes de hacer una foto»

Las palabras del delantero georgiano en una larga entrevista concedida a sus colegas franceses.

Khvicha Kvaratskhelia se está preparando para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que su París Saint-Germain se enfrentará al Chelsea con el objetivo de pasar la ronda, defender el título europeo conquistado el año pasado y emular lo bueno hecho en la temporada anterior.

El extremo georgiano, gran protagonista en París, se ha sincerado en una larga entrevista concedida a Le Parisien, donde ha vuelto a hablar de las comparaciones con Maradona, de su etapa en el Nápoles y de su experiencia en la capital transalpina.

A continuación, todas sus declaraciones.

  • LA COMPARACIÓN CON MARADONA

    Listos, ya, y Kvaratskhelia vuelve inmediatamente a las comparaciones que se hicieron durante su etapa en Nápoles, coronada con la victoria del Scudetto: «En Nápoles ya me decían que me parecía a George Best. Era un jugador especial, uno de los mejores. Probablemente podría haber sido aún más grande si su vida no hubiera sido tan complicada... Pero lo admito, me gusta este tipo de comparaciones. Ser comparado con Maradona es obviamente muy pesado. Nadie puede compararse con él. Pero cuando los aficionados me llamaban Kvaradona me sentía muy feliz porque demostraba lo mucho que me querían. Me emocionaba mucho y me sentía orgulloso».

  • EN EL PSG ME DI CUENTA DE QUE SOY DE TALLA MUNDIAL

    A continuación, un comentario sobre su fichaje por el París Saint-Germain: «Cuando vienes de un país pequeño como el mío, jugar en uno de los equipos más grandes del mundo es, obviamente, un sueño. Llegar al Nápoles ya era algo muy importante para mí. Estaba muy orgulloso. Pero cuando el PSG se puso en contacto conmigo, me di cuenta de que realmente me había convertido en un jugador de talla mundial».

  • ¿DÓNDE HA MEJORADO?

    «Desde que estoy en París he mejorado mucho y también me he convertido en un guerrero en el campo. Siempre intento dar el 100 %, incluso en defensa. En Nápoles no lo hacía mucho, y el entrenador me ha ayudado a mejorar mucho en eso».

  • ESCRIBIR LA HISTORIA

    Kvaratskhelia ha hecho historia tanto con el Nápoles como con el París Saint-Germain: «Soy muy afortunado. El Nápoles llevaba años sin ganar la liga y lo conseguimos antes de que yo dejara el club. Lo mismo ocurrió en el PSG con la Champions League. En Georgia decimos que si entras en una habitación con el pie derecho, tendrás suerte. Así que llegué a París con el pie derecho».

  • LA RELACIÓN CON LUIS ENRIQUE

    «Tenemos una relación excelente. Es el entrenador. Puede gritarme o decirme lo que quiera, porque sé que quiere que sea mejor. Explica las cosas con sencillez y siempre quiere enseñarte algo. Cuando te da un consejo, solo tienes que seguirlo para mejorar».




  • EL TRASLADO A PARÍS Y LA CIUDAD

    «Me encanta la ciudad, me gusta todo. Cuanto más lo pienso, más aprecio el hecho de que la gente sea muy respetuosa. Cuando sales, no te molestan demasiado. En los restaurantes, por ejemplo, te piden permiso antes de hacerte una foto. Me gusta mucho. Es la mejor ciudad para pasear con tu mujer».

