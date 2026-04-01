¡KSI tiene un nuevo socio! El expropietario del QPR adquiere una participación del 40 % en el Dagenham and Redbridge tras la compra del club por parte del famoso youtuber

A pesar de que el club milita actualmente en las divisiones inferiores, la ambición de la directiva no es otra que llegar a la máxima categoría. El magnate de Internet no ha ocultado en absoluto su deseo de llevar al equipo a lo más alto. Al describir sus objetivos, afirmó: «Quiero que el estadio esté a rebosar, quiero que se mueva, quiero que cada visita sea todo un acontecimiento. Jugar a un videojuego y ser propietario de un club de fútbol es muy diferente, lo sé, pero con Race to Division One fue todo un viaje. Fue duro, pero al final lo conseguí. Con este club, quiero hacer lo impensable. Quiero llevar al Dagenham and Redbridge a la Premier League. Obviamente, llevará tiempo, pero diría que el objetivo realista es salir de esta liga y entrar en la National League».