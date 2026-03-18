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¡KSI causa sensación! El Dagenham despide a su entrenador y nombra al exjugador de la selección inglesa Andy Carroll como entrenador interino tras la inversión del youtuber en el club de fuera de la liga
Bradbury, destituido tras la inversión
El Dagenham, equipo de la National League South, ha despedido a Bradbury tras siete meses en el cargo, lo que supone la primera medida drástica desde la inversión de KSI a principios de este mes. El momento en que se ha tomado la decisión ha sorprendido a toda la división; los Daggers se encuentran actualmente a seis puntos de los puestos de play-off, y el despido se produjo menos de 24 horas después de una animada victoria por 3-2 a domicilio en Farnborough. A pesar de ese resultado, la nueva directiva parece decidida a llevar al club por un nuevo rumbo. Bradbury abandona el club en un momento en que este inicia una nueva etapa bajo la propiedad respaldada por celebridades.
El club confirma el fichaje de Carroll
En un comunicado oficial, el club expresó su agradecimiento al entrenador saliente y confirmó el plan de sucesión provisional. «El Dagenham & Redbridge Football Club confirma que nos hemos separado del entrenador del primer equipo, Lee Bradbury», reza el comunicado. «Estamos muy agradecidos a Lee por su dedicación, profesionalidad y compromiso durante su etapa en el club, así como por sus contribuciones, tanto dentro como fuera del campo, para estabilizar el club el verano pasado. El Dagenham & Redbridge le desea mucho éxito en sus futuros proyectos. Andy Carroll se hará cargo del equipo de forma interina, y se comunicarán más novedades a su debido tiempo».
La doble función de Carroll como propietario
El nombramiento de Carroll como entrenador interino añade un nuevo elemento de intriga a la revolución en Victoria Road. El exdelantero de la Premier League se incorporó inicialmente a los Daggers en julio como fichaje estrella. Sin embargo, recientemente se ha revelado que el veterano delantero ha seguido los pasos de KSI al convertirse en accionista del club. Tras no haber jugado desde mediados de diciembre, el paso de Carroll a la dirección supone un cambio significativo en sus responsabilidades. Ahora compagina su condición de jugador clave y copropietario con la presión inmediata de dirigir al equipo desde la banda.
Debut como entrenador contra el Torquay
El debut de Carroll como entrenador tendrá lugar este sábado, cuando el Dagenham reciba al Torquay United. El técnico interino se hace cargo de una plantilla que ha dado muestras de calidad, pero que ha adolecido de la regularidad necesaria para colarse entre los siete primeros. Dado que el club se encuentra por detrás de los puestos de play-off, la próxima racha de partidos determinará si el «efecto KSI» puede traducirse en una racha ganadora que lleve al ascenso o si las distracciones derivadas del cambio de propiedad frenarán el progreso. Los aficionados estarán ansiosos por ver si la amplia experiencia de Carroll al más alto nivel puede inspirar un repunte en la recta final de la temporada.
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