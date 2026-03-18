Kolo Muani quiere volver a la Juventus: el entresijo con el PSG y el Tottenham

Recordemos que el verano pasado la Juventus negoció durante mucho tiempo con el PSG para recuperar al delantero centro, pero al final no se llegó a un acuerdo. También en enero, los bianconeri lo intentaron con todas sus fuerzas y por todos los medios, pero el Tottenham —gracias a la férrea voluntad del entonces entrenador Thomas Frank— no dejó marchar a Kolo Muani.

Ahora, sin embargo, conscientes de que los caminos de Kolo Muani y del Tottenham se separarán al final de la temporada, todo queda en manos de laJuventus: como afirma Romano, son los bianconeri quienes deben decidir qué hacer y qué tipo de delantero fichar en verano, dependiendo también del presupuesto del que dispongan, con o sin clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA.

Kolo Muani ha dado su señal: todo depende de la Juventus.