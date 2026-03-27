Kolo Muani ha dado prioridad a la Juventus. No entra en los planes del PSG y tiene ofertas muy interesantes del extranjero

Jonathan David, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski y... Randal Kolo Muani. El próximo mercado de fichajes de verano se presenta trepidante para la Juventus, sobre todo en lo que respecta a la línea de ataque. De los tres jugadores que figuran actualmente en la plantilla, ninguno tiene oficialmente asegurada su permanencia en Turín y, de hecho, es muy alta la posibilidad de que no uno, sino dos delanteros de primer nivel puedan llegar a la Continassa durante el verano.





La directiva bianconera, obviamente, ya se está moviendo en varios frentes y, a la espera de las decisiones de los jugadores cuyo contrato expira (Vlahovic y Lewandowski), se ha reabierto oficialmente el expediente relacionado con el delantero francés, cedido actualmente al Tottenham por el PSG, y que en Turín se considera un gran arrepentimiento del mercado. Y según lo informado hoy por Fabrizio Romano, la voluntad del jugador es esperar la propuesta de Comolli y Chiellini.



