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Kobbie Mainoo envía un mensaje a Michael Carrick desde la concentración de la selección inglesa para el Mundial y comenta el nombramiento definitivo del entrenador del Manchester United
Mainoo celebra el nombramiento definitivo de Carrick
El United ha confirmado que Carrick, tras su exitosa etapa como entrenador interino tras la marcha de Ruben Amorim, ha firmado un contrato indefinido hasta 2028. La plantilla acogió con entusiasmo la noticia, como confirmó Mainoo: «Todos queríamos que el ex capitán de los Red Devils se quedara a largo plazo».
Desde la concentración de Inglaterra en Florida, Mainoo declaró a talkSPORT: «Estamos muy contentos; lo hemos apoyado desde el principio. Ha habido muchas actuaciones excelentes bajo su mando, y me encanta su forma de entrenar y de gestionarme personalmente dentro del equipo. Creo que todos en la plantilla están de acuerdo, así que cuando consiguió oficialmente el puesto, nos alegramos muchísimo».
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El punto de inflexión tras las dificultades de Amorim
Hace unos meses parecía improbable que este jugador de 21 años fuera convocado por Thomas Tuchel para el Mundial. Con el anterior entrenador, Amorim, Mainoo dudó sobre su futuro en Old Trafford al quedarse fuera del once. Nunca fue titular en la Premier con el técnico portugués, pero su suerte cambió con la llegada de Carrick en enero.
Sobre la influencia de Carrick en su convocatoria internacional, Mainoo añadió: «Sin duda, y le dije que le estaba muy agradecido. Si él no me hubiera sacado al campo, yo no estaría aquí, así que siempre le estaré agradecido». El centrocampista se hizo imprescindible: solo se perdió uno de los 17 partidos de liga que disputaron juntos en la remontada final.
Las hazañas en la Liga de Campeones y el resurgimiento del United
Mainoo fue clave en el ascenso del United hasta el tercer puesto. Su momento estelar llegó en Old Trafford, donde marcó el gol decisivo en los últimos minutos de la victoria 3-2 sobre el Liverpool del mes pasado. Ese resultado selló el regreso del United a la Liga de Campeones y afianzó a Carrick en el banquillo. El estilo de Carrick ha sacado lo mejor del joven, quien ha declarado que la plantilla siente tal devoción por el técnico que «quieren seguirle, luchar por él y morir por él en el campo».
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Tuchel confía en los jóvenes para la aventura del Mundial
Mainoo, con 12 convocatorias, busca más con los Tres Leones. A pesar de su juventud, ya tiene experiencia en grandes torneos: jugó seis partidos en la Euro 2024. Ahora debutará en un Mundial, y Tuchel podría aprovechar su energía en el centro del campo ante Croacia, Ghana y Panamá. Antes del torneo, Mainoo y sus compañeros jugarán dos amistosos en Florida: contra Nueva Zelanda el 6 de junio y ante Costa Rica el 10 de junio.