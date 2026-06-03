Kobbie Mainoo envía un mensaje a Michael Carrick desde la concentración de la selección inglesa para el Mundial y comenta el nombramiento definitivo del entrenador del Manchester United

El United ha confirmado que Carrick, tras su exitosa etapa como entrenador interino tras la marcha de Ruben Amorim, ha firmado un contrato indefinido hasta 2028. La plantilla acogió con entusiasmo la noticia, como confirmó Mainoo: «Todos queríamos que el ex capitán de los Red Devils se quedara a largo plazo».

Desde la concentración de Inglaterra en Florida, Mainoo declaró a talkSPORT: «Estamos muy contentos; lo hemos apoyado desde el principio. Ha habido muchas actuaciones excelentes bajo su mando, y me encanta su forma de entrenar y de gestionarme personalmente dentro del equipo. Creo que todos en la plantilla están de acuerdo, así que cuando consiguió oficialmente el puesto, nos alegramos muchísimo».



