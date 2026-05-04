Kluivert, en entrevista con Koora: «Lo ocurrido en la final entre Marruecos y Senegal fue extraño». «Marmoush es un fichaje fantástico para el Barcelona». «¿Y por qué no ficha a Salah?»

Holanda llegará a cuartos de final del Mundial; aún no haber ganado el título es «un gran misterio».

Francia es la favorita al título y creo que Harry Kane será el máximo goleador.

Hamza Abdelkarim necesita tiempo y Salah merece más respeto.

Messi supera a Ronaldo y estos son mis pronósticos para el campeón de La Liga y de la Champions.

La Liga Saudí es una oportunidad única para mí y para mis hijos.

En el fútbol hay figuras que trascienden goles y títulos. Patrick Kluivert, leyenda de Holanda, marcó una huella imborrable desde Ámsterdam hasta Barcelona y de los campos de Europa a su trayectoria como entrenador.

Destacó como delantero en el Ajax, donde ganó la Liga de Campeones muy joven, y luego brilló en el Barcelona, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia del club a principios de siglo. Con la selección holandesa fue pieza clave de una generación que rozó el título mundial.

Tras colgar las botas se hizo entrenador Tras colgar las botas se hizo entrenador y acumuló experiencias variadas: trabajó con Louis van Gaal en la selección de Holanda, con Seedorf en la de Camerún y dirigió Indonesia, además de etapas en Europa, siempre con la pasión por el fútbol y el deseo de transmitir su legado a las nuevas generaciones.

En esta entrevista exclusiva con Koora, Kluivert abre las puertas de su memoria y habla de sus ambiciones como entrenador, de su posible llegada al fútbol árabe, del Mundial 2026 y de las selecciones candidatas, con un análisis especial de la situación de Holanda.

También comparte su visión sobre el Barcelona, analiza las causas de su alejamiento del podio continental y valora a estrellas actuales como Mohamed Salah y Omar Marmoush, con comparaciones futbolísticas y opiniones sobre temas que han generado amplio debate. A continuación, el texto de la entrevista: