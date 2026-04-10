En su despedida de Anfield, Jürgen Klopp elogió con pasión a Mohamed Salah, quien cierra su etapa en el Liverpool.
El técnico alemán, que llevó al equipo a la gloria europea e inglesa, admitió su admiración por las habilidades de Salah y pronosticó que podrá brillar hasta cerca de los 40 años.
Aunque en junio cumplirá 34 años, Klopp cree que el “Rey egipcio” aún tiene energía para seguir deslumbrando y que su mezcla única de talento, determinación y evolución constante quizá no se repita en el fútbol.
En un podcast con Peter Crouch para la web del Liverpool, Klopp admitió que aguarda con curiosidad sus últimos partidos y animó a la afición a saborear esta época dorada antes de la despedida.
Leer más:
