Klopp vaticina el futuro de Salah tras su paso por el Liverpool y asegura: «Nunca he visto a un jugador como él»

¿Cuándo dejará «Mo» de jugar? Y los secretos de la evolución continua

En su despedida de Anfield, Jürgen Klopp elogió con pasión a Mohamed Salah, quien cierra su etapa en el Liverpool. 

El técnico alemán, que llevó al equipo a la gloria europea e inglesa, admitió su admiración por las habilidades de Salah y pronosticó que podrá brillar hasta cerca de los 40 años.

Aunque en junio cumplirá 34 años, Klopp cree que el “Rey egipcio” aún tiene energía para seguir deslumbrando y que su mezcla única de talento, determinación y evolución constante quizá no se repita en el fútbol. 

En un podcast con Peter Crouch para la web del Liverpool, Klopp admitió que aguarda con curiosidad sus últimos partidos y animó a la afición a saborear esta época dorada antes de la despedida.

  • ¿Seguirá Salah jugando hasta cerca de los 40 años?

    Klopp, exentrenador del Liverpool, pronosticó que Mohamed Salah, quien dejará el club al final de la temporada, seguirá jugando al fútbol casi hasta los 40 años.

    El legendario exentrenador alemán del Liverpool hizo estas declaraciones al repasar la brillante trayectoria de Salah en Anfield.

    El mes pasado, el jugador anunció que esta, su novena temporada, será la última. Se irá tras lograr dos Premier League, la Liga de Campeones 2019, el Mundial de Clubes, la FA Cup y dos Carabao Cup.

    Con 255 goles, es el tercer máximo anotador del club, solo superado por Ian Rush y Roger Hunt.

    Tras siete temporadas juntos, Klopp asegura que el jugador, que cumplirá 34 años en junio, aún tiene mucho que aportar a su próximo destino.

  • ¿Cómo ve Klopp la personalidad de Salah y su constante evolución?

    Klopp dijo: «Quizá otros lo hayan dicho antes, al contar los goles de Ian Rush u otro jugador, pero no creo que se repita una carrera como la de Salah».

    Y añadió: «Su talento, personalidad, determinación y ambición son únicos; nunca he visto a nadie como él. En los entrenamientos se ve su clase: izquierda, velocidad... ¡Impresionante! Empezó a marcar goles porque no estaba contento con sus remates en Roma, así que se construyó una portería en el jardín de su casa».

    Y continuó: «Mucha gente ha construido una portería en el jardín para mejorar, pero él entrenaba siete horas al día. Cada verano volvía de vacaciones con una nueva habilidad o idea».

    Recordad la temporada pasada, cuando fuimos campeones: cuántos goles creó y cómo lo hizo. Se metía hacia adentro, donde antes disparaba, y entonces llegaba Cody Gakpo u otro jugador; él lo ejecutaba a la perfección.

    Y añadió: «Siempre aporta algo nuevo, nunca se detiene y nunca lo hará. Ahora tiene 33 años y le quedan cinco o seis años más, al 100 %».

  • Cómo trata el entrenador a estrellas como Salah

    El exentrenador del Liverpool habló del futuro de Salah: «Esperemos a ver adónde va. Los jugadores de gran nivel como él no siempre son fáciles de manejar, y eso es normal». 

    Y añadió: «El trabajo del entrenador no es que todos sonrían cada día, sino sacar lo mejor de ellos, aunque eso pueda enfadarlos».

    Y añadió: «¿Estás enfadado? Bien, demuéstralo en el campo, no aquí. Hay muchos pequeños detalles: un abrazo o una palmada en la espalda, y él siempre respondía de forma increíble».

  • Klopp espera con impaciencia la última aparición de Salah

    Al hablar sobre los últimos días de Mohamed Salah en «Anfield», Klopp declaró: «Tengo curiosidad y espero sus últimos partidos; él sabe que esta etapa maravillosa se acaba, así que disfrutémosla... Y sabemos que Salah solo disfruta del fútbol cuando marca goles».

