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Kimi Antonelli hace historia: con 19 años logra su primera victoria en la F1 y devuelve a Italia al triunfo tras más de 20 años

El joven piloto italiano logra su primera victoria en la F1 con 19 años y pasa a la historia

Andrea Kimi Antonelli logra su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de China y devuelve a Italia al triunfo veinte años después de la última vez. Una sólida actuación la del joven italiano de 19 años, natural de Bolonia, que deja atrás a su compañero de equipo George Russell y al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien termina tercero y consigue su primer podio con Ferrari. Leclerc, que durante gran parte de la carrera estuvo en lucha con su compañero de equipo, se queda en cuarta posición.  

  • KIMI EN LA HISTORIA

    La victoria del piloto de Mercedes ha sido histórica, ya que devuelve a Italia al escalón más alto del podio después de más de veinte años. De hecho, la última victoria de un piloto italiano en la F1 se remontaba a 2006, con Giancarlo Fisichella. Mención especial también para Lewis Hamilton, que en la carrera de China logró su primer podio con la escudería de la Rossa. 

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