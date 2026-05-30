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Kieran Trippier fichará por un equipo de la Championship tras acordar su salida del Newcastle
Los Wolves fichan a un defensa veterano
Según Sky Sports, el Wolverhampton ha fichado al exlateral del Newcastle Trippier, de 35 años, como agente libre. El jugador ha firmado un contrato de dos años con opción a un tercero tras rechazar otras ofertas europeas. El acuerdo está pendiente de un reconocimiento médico previsto para la próxima semana, cuando el defensa regrese de sus vacaciones familiares.
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Howe rinde homenaje
Antes de la emotiva despedida del defensa, el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, elogió la gran aportación de Trippier tras su llegada del Atlético de Madrid: «Se merece un reconocimiento. Hay que valorar su decisión de venir de un equipo con mucho éxito en España a uno que luchaba por no descender en la Premier League.
Asumió el reto y me alegro de que se haya recompensado, pues no había garantía de ello. El equipo se mantuvo en la categoría y nunca miró atrás. Fue extraño, porque mucha gente olvida que se lesionó y no pudo ayudar en el campo como él hubiera querido al principio de nuestra lucha contra el descenso.
«Fue la temporada siguiente cuando tuvo un papel increíble en nuestra ruta hacia la Champions; apenas perdimos cuatro partidos. Ese es mi mejor recuerdo de él, además de la final de la copa, donde fue magnífico. Una actuación gigantesca y pudo vivir la emoción de levantar la copa junto a Bruno [Guimaraes] y Jamaal [Lascelles]».
Trippier se despide con emoción
Trippier deja St James' Park tras 160 partidos y la histórica Carabao Cup 2025 ante el Liverpool, que acabó con 70 años sin títulos del Newcastle.
Al despedirse, Trippier declaró: «Tras cuatro años y medio en este increíble club, es hora de marcharme. Aquí me he sentido como en casa y lo voy a echar mucho de menos. Gracias de corazón a la afición por su apoyo en todo momento; siempre me habéis animado.
A mis compañeros: ha sido un viaje increíble y ganar un título con vosotros es lo mejor de mi carrera. Al entrenador Eddie Howe, al cuerpo técnico y a todo el equipo detrás, gracias. El entrenador confió en mí al ficharme, me dio la oportunidad de representar y capitanear este gran club y, lo más importante, ganamos un trofeo. Voy a echar de menos a todos en el club. Gracias».
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Le espera un puesto de liderazgo en Molineux
El entrenador del Wolverhampton, Rob Edwards, ve en este lateral experimentado un líder clave para impulsar el inmediato ascenso a la Premier League. Trippier deberá adaptarse rápido a la exigencia física de la Championship tras pasar el reconocimiento médico la próxima semana. Tras el descenso, el club de West Midlands confía en su trayectoria de élite mientras reconstruye la plantilla para una exigente temporada de 46 partidos.