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Khvicha Kvaratskhelia fue calificado como «el mejor jugador del mundo» por un cuatro veces campeón de la Liga de Campeones, tras su increíble actuación con el PSG contra el Bayern de Múnich
Una pesadilla para la defensa del Bayern
El georgiano fue clave para complicar al gigante alemán, ya que el PSG logró una ajustada victoria 5-4 en la ida de semifinales. Harry Kane abrió el marcador de penalti, pero Kvaratskhelia igualó tras dejar atrás a Pavlovic y, tras el descanso, marcó el segundo tras una incursión de Hakimi. Su combinación de desborde por banda y juego interior sorprendió a los espectadores, incluido Seedorf, quien destacó cómo el georgiano, de 25 años, se ofrecía en el centro para impulsar las transiciones ofensivas de los campeones franceses.
- AFP
Elogios de un ganador habitual
Seedorf, cuatro veces campeón de la Liga de Campeones, elogió a Kvaratskhelia tras su decisiva actuación. “Es el mejor jugador del mundo y aún puede mejorar”, afirmó. “No sé si seguirá en la izquierda, pero sabe qué hacer en cada momento. En ciertos momentos lleva al equipo a cuestas; me gusta su inteligencia. Es un hombre más en el medio y luego aparece delante para marcar la diferencia. Es increíble”.
«Kvaratskhelia es el mejor jugador del mundo y aún mejorará», afirmó el exjugador del Real Madrid y el Ajax. «No sé si seguirá en la izquierda, pero sabe qué hacer en cada momento. Lleva al equipo a cuestas, así que admiro su inteligencia. Es un hombre extra en el medio y también marca la diferencia en la delantera. Es increíble».
El interés del Arsenal sigue de fondo.
A pesar de su dominio en Europa, persisten los rumores sobre el futuro del georgiano. Se dice que el Arsenal quiere ficharlo, pues Mikel Arteta busca refuerzos de élite para su ataque. No obstante, esas opciones parecen remotas por su actual situación en el Parc des Princes.
Desde su llegada del Nápoles en enero de 2025, el apodado «Kvaradona» se ha vuelto pieza clave del PSG, que busca su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones y lo considera «intocable». En 14 partidos de la presente Champions, el extremo suma 10 goles y cinco asistencias.
- AFP
No hay intención de abandonar París
A pesar de los rumores procedentes del norte de Londres, el entorno del jugador ha desmentido su posible salida este verano. El padre de Kvaratskhelia, Badri, lo reafirmó al asegurar que su hijo está satisfecho en París, donde lucha por los mayores trofeos del fútbol.
«¿Que Khvicha deje el PSG? No lo está considerando», afirmó. «Es feliz en París, donde el club lo valora y respeta. ¿Por qué irse si gana títulos y es clave para el equipo? Si el PSG decide no seguir, evaluaremos otras opciones, pero ahora no se habla de eso».