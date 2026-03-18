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Khiara Keating Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Khiara Keating debe aprovechar al máximo esta oportunidad única con el Manchester City para demostrar su valía en la selección inglesa femenina

Hace menos de dos años, Khiara Keating parecía tener el mundo a sus pies. Con 19 años, se convirtió en la portera titular del Manchester City, recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra y, al final de la temporada 2023-24, se convirtió en la jugadora más joven de la historia en ganar el Guante de Oro de la Superliga Femenina. Y, sin embargo, el domingo disputó apenas su tercer partido de liga de la temporada actual, tras haber sido excluida de la convocatoria de la selección absoluta de las Lionesses el mes pasado por falta de minutos de juego.

Ha sido una sorprendente sucesión de acontecimientos la que ha llevado a Keating hasta aquí. Cuando una joven jugadora irrumpe en escena como lo hizo ella, uno podría esperar que no hiciera más que progresar, pero los minutos de Keating han disminuido de forma constante en las dos temporadas siguientes, tras la llegada de la experimentada internacional japonesa Ayaka Yamashita. De hecho, es la presencia de la jugadora de 30 años en la Copa de Asia, que se está disputando actualmente, la que ha allanado el camino para que su joven compañera de equipo tenga ahora una oportunidad única.

Sin embargo, Keating suele aprovechar sus oportunidades. Aunque el empate sin goles del domingo ante el Aston Villa fue un resultado tremendamente decepcionante, ya que el City perdió puntos por tercera vez en toda la temporada, la actuación de su guardameta suplente fue excelente. Hubo un par de momentos dudosos, claro, algo que no sorprende en absoluto teniendo en cuenta lo poco que ha jugado últimamente, pero la conclusión principal fue que la jugadora de 21 años realizó varias paradas espectaculares para garantizar que su equipo se llevara al menos un punto de una tarde frustrante. 

Fue un recordatorio de lo que Keating es capaz de hacer y de por qué irrumpió en escena de forma tan contundente hace dos temporadas, al tiempo que dio motivos para reflexionar sobre cuál será el futuro de esta joven promesa. Con su tiempo de juego limitado y su puesto en la selección inglesa en el aire, ¿el futuro de Keating está lejos de su ciudad natal, Manchester? ¿O puede quedarse y alcanzar las cotas de hace dos temporadas? ¿Y qué significa todo esto para una selección de las Lionesses que claramente cree en su capacidad?

  • Khiara Keating Man City Women 2024-25Getty Images

    Los minutos se agotan

    Hasta ahora, la trayectoria de Keating ha sido un poco extraña. Tras disfrutar de esa excelente temporada 2023-24, su tiempo de juego se redujo al año siguiente, aunque disputó un total de 19 partidos, mientras que Yamashita jugó 21 veces. En medio de esa rotación, parecía que los errores de Keating en el juego destacaban más. Quizás fue una coincidencia, o quizás fue porque no tenía la misma agudeza, pero, en cualquier caso, los pases descuidados desde la zaga de la joven resultaron costosos en algunos momentos clave.

    Esta temporada, bajo la dirección del nuevo entrenador Andree Jeglertz, a Keating le ha costado mucho más conseguir minutos de juego. La aparición del domingo en Villa fue solo su sexta con el City esta temporada, la tercera en la liga y la primera en la competición desde septiembre. Mientras que Gareth Taylor no tenía inconveniente en rotar a sus porteras, teniendo en cuenta factores como el rival, Jeglertz ha utilizado a Yamashita como titular y a Keating como suplente, llegando incluso a alinear a la internacional japonesa y a la tercera opción, Eartha Cummings, en un par de partidos de copa en lugar de Keating.

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  • Khiara Keating Manchester City Women 2023-24Getty

    Una oportunidad importante

    Por eso, esta jugadora de 21 años, que formó parte de la selección de las Lionesses que ganó el Campeonato de Europa el verano pasado, no fue convocada por Sarina Wiegman para la última concentración de Inglaterra, y pasó a formar parte de la selección sub-23 para el parón internacional de marzo.

    «Por supuesto, todos sabemos que es una portera con mucho talento, ha estado muy presente en nuestro entorno durante los últimos años, pero me preocupa mucho su falta de minutos», explicó Wiegman.

    Para Keating, tener la oportunidad de jugar este fin de semana fue, por tanto, muy importante, y que además vaya a ser titular cuando el Tottenham visite el estadio el sábado lo es igual de importante. Es una oportunidad breve y poco habitual para la joven portera, pero es una ocasión para que le recuerde a Jeglertz, a Wiegman y a todos los demás de lo que es capaz.

  • Khiara Keating Man City Women 2023-24Getty

    Demostrando su valía

    Eso es exactamente lo que hizo el pasado fin de semana. Con tres paradas espectaculares y sin encajar ningún gol ante un Villa que registró una media de goles esperados de 1,57 —superior al 1,03 del City, líder de la liga—, los increíbles reflejos y la capacidad de Keating para detener disparos quedaron patentes de forma contundente.

    Todavía se notó cierta falta de solidez en la posesión, así como cierta vacilación a la hora de atrapar los centros. Pero lo primero siempre es posible dada la filosofía del City como club, y Yamashita tampoco es ajeno a esos momentos, mientras que lo segundo no es ninguna sorpresa teniendo en cuenta el escaso tiempo de juego de Keating. En definitiva, las cualidades fundamentales que han convertido a Keating en una estrella en ascenso seguían ahí.

  • Ellie Roebuck England training 2026Getty Images

    La competencia se recrudece

    Keating también necesitaba demostrar ese talento, porque en el otro extremo del campo estaba Ellie Roebuck, la jugadora que ha sido 11 veces internacional con Inglaterra y que se ganó un puesto en la convocatoria de las Lionesses del mes pasado. Las dos fueron compañeras de equipo cuando Keating debutó en el primer equipo del City con 17 años, hasta que Roebuck se marchó al final de la temporada 2023-24, cuando la adolescente se había convertido en la titular, tras haber caído en desgracia con Taylor y sufrir un tipo de derrame cerebral que hizo que competir por la camiseta pareciera algo trivial.

    No ha sido un camino fácil para Roebuck, que pasó un tiempo como suplente en el Barcelona antes de regresar a Inglaterra en verano para fichar por el Villa. Ha tenido que esperar su oportunidad en las Midlands, luchando por la titularidad con la internacional canadiense Sabrina D'Angelo, pero ha jugado cinco de los últimos seis partidos del club y fue otra de las jugadoras más destacadas en el empate sin goles contra el City el fin de semana.

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    El listón se ha elevado

    Si Roebuck no estuviera en ese puesto, los minutos que ha disputado Keating este mes podrían haber bastado para volver a meterla en el punto de mira de las Lionesses, antes de que Wiegman dé a conocer la convocatoria para los clasificatorios del Mundial femenino de abril, dentro de un par de semanas. Pero con Hannah Hampton consolidada como la número uno de Inglaterra y Anna Moorhouse con su puesto asegurado en la convocatoria gracias a su regularidad en el Orlando Pride, ahora la cosa no es tan sencilla.

    Será una situación frustrante para los seguidores de las Lionesses que miran hacia el futuro. Moorhouse celebrará su 31.º cumpleaños a finales de este mes, Roebuck acaba de volver a jugar con regularidad y sigue enzarzada en una reñida batalla por mantener esos minutos y, más allá de eso, no hay muchas opciones evidentes para aportar profundidad detrás de Hampton en la portería, dada la retirada internacional de Mary Earps.

  • England v Brazil - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Encrucijada

    Keating también fue la primera opción de Wiegman cuando Hampton se lesionó en octubre, y debutó en el Etihad Stadium en el partido entre Inglaterra y Brasil, lo que supuso un gran respaldo a su capacidad y su potencial.

    «Es una jugadora con mucho talento y lleva un tiempo con nosotras», declaró Wiegman tras darle a Keating su primera convocatoria. «El comienzo del partido fue complicado, pero creo que lo gestionó muy bien. No tuvo muchas intervenciones en la segunda parte, pero para una portera es aún más difícil estar ahí en los momentos en que se la necesita, así que eso fue positivo. Mantuvo la calma y salió a jugar [desde atrás] cuando se presentaron las oportunidades. Creo que podemos estar contentas con su debut».

    Pero, aunque parece que Keating tiene el potencial para seguir creciendo y convertirse en un pilar de esta selección inglesa durante muchos años, eso solo será posible si juega con regularidad. ¿Podrá aprovechar las oportunidades que le brinda la ausencia de Yamashita para convencer a Jeglertz de que la utilice más a menudo? ¿O quizá esto le sirva a la jugadora de 21 años para darse a conocer, teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato con el City?

    Sea como sea, está claro que Keating necesita jugar con regularidad para seguir desarrollándose, pulir algunos aspectos de su juego y mantenerse en el panorama de la selección absoluta de Inglaterra. Es una portera de gran talento con un futuro prometedor, pero solo podrá desarrollar todo ese potencial si cuenta con más minutos de juego.

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