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Khadija Shaw gana el premio a Mejor Jugadora de la Temporada de la WSL tras llevar al Manchester City a su primer título en diez años
Shaw se lleva el premio
La internacional jamaicana de 29 años ha brillado esta temporada: acabó como máxima goleadora de la liga por tercer año consecutivo y llevó al City hacia el título. Su gran nivel le valió el premio a Mejor Jugadora del Año de la Asociación de Periodistas Deportivos, entregado en mayo. Pero las negociaciones para renovar su contrato han fracasado, por lo que podría fichar por el Chelsea este verano, cuando termine su vinculación con el City.
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Casparij rinde homenaje
Como Shaw no acudió a la ceremonia de Londres, la vicecapitana del City, Kerstin Casparij, recogió el premio en su nombre. Durante las celebraciones del club, con los aficionados pidiendo que se quedara en el Etihad Stadium, Casparij afirmó: «Es una goleadora, una persona increíble y ha sido un placer trabajar con ella. Le debo mis asistencias, pues ella las convirtió de cabeza. Es increíble».
Otros ganadores confirmados
Shaw ganó el premio principal, superando a las estrellas internacionales Alessia Russo y Kirsty Hanson, y el resto de los galardones de primera división se repartieron entre varios equipos. La portera del Chelsea, Hannah Hampton, obtuvo el Guante de Oro; Veerle Buurman fue la Revelación del Año; y Hanson se llevó el Gol de la Temporada. En Segunda División, Lily Crosthwaite (Birmingham City) fue elegida Jugadora de la Temporada y el Guante de Oro a Sophie Whitehouse contribuyó al ascenso del Charlton Athletic.
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Se avecina una doble oportunidad
El City se prepara para la final de la FA Cup femenina ante el Brighton el 31 de mayo. Con su buena racha actual, el equipo de Gareth Taylor busca un histórico doblete que culmine su título liguero y despida a Shaw con broche de oro.
Lista completa de ganadores de los premios de la WSL
Jugadora de la temporada de la WSL: Khadija Shaw (Manchester City)
Bota de Oro de la WSL: Khadija Shaw (Manchester City)
Estrella emergente de la WSL: Veerle Buurman (Chelsea)
Guante de Oro: Hannah Hampton (Chelsea)
Gol de la temporada de la WSL: Kirsty Hanson (Aston Villa)
Mejor parada de la temporada de la WSL: Daphne van Domselaar (Arsenal)
Jugadora de la temporada de la WSL 2: Lily Crosthwaite (Birmingham City)
Bota de Oro de la WSL 2: Lexi Lloyd-Smith (Bristol City)
Estrella Emergente de la WSL 2: Neve Herron (Birmingham City)
Guante de Oro de la WSL 2: Sophie Whitehouse (Charlton Athletic)
Gol de la temporada de la WSL 2: Amy Andrews (Sheffield United)
Mejor parada de la temporada: Shae Yanez (Crystal Palace)
Aficionada del Año: Jo Davis (Brighton)
Premio a la heroína del club: Heather Carroll (Liverpool)
Jugadora Campeona del Cambio: Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)