Khadija Shaw, calificada como «la mejor del mundo con diferencia» por el entrenador del Tottenham después de que la delantera del Manchester City batiera todos los récords de la WSL con un rápido hat-trick

Shaw estuvo en un estado de forma excepcional en la goleada del City por 5-2 al Spurs el sábado. La delantera logró el hat-trick más rápido de la historia de la WSL, al marcar tres goles en 13 minutos. El contrato de la internacional jamaicana expira al final de la temporada y los aficionados no paraban de corear «renovadla» mientras ella arrollaba al Spurs.

Sin embargo, la entrenadora Andree Jeglertz no dio más detalles sobre su futuro y declaró a los periodistas: «Es una jugadora muy importante. Esperemos que [renueve], pero ya veremos. Hablamos de los goles, pero también se puede ver cómo defiende, cómo presiona y cómo asiste a otras jugadoras.

«Eso dice mucho de ella, de cómo ha evolucionado desde el inicio de la temporada y de lo que quiere aportar al equipo. No se trata solo de marcar goles».