Khadija Shaw, Alessia Russo y el Equipo de la Temporada 2025-26 de la Superliga Femenina de GOAL

Ninguna jugadora iba a desbancar a la número 9 del once ideal de GOAL, pero Alessia Russo merece, sin duda, un puesto en este equipo. Afortunadamente, la internacional inglesa ha jugado tanto de delantera como de número 10 en el Arsenal esta última temporada, por lo que es en este último puesto donde se incorpora a la alineación.
Con 27 años, fue decisiva para las Gunners: 13 goles y 6 asistencias, solo superada por Shaw. Su adaptación a ese rol, jugando junto a Stina Blackstenius, fue clave. De hecho, la sueca también firmó su mejor campaña en la WSL.
Con la renovación de Blackstenius y la llegada de Michelle Agyemang, las actuaciones de Russo desde la segunda línea auguran un Arsenal capaz de evolucionar y mantener su amenaza ofensiva.
Cuando ha liderado el ataque, su definición, instinto en el área y variedad de goles han brillado, haciendo de esta su temporada más prolífica.