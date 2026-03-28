La introducción de la Liga de Naciones de la UEFA ha convertido los amistosos entre confederaciones en algo poco habitual en el fútbol actual. Dado que las selecciones europeas suelen verse obligadas a enfrentarse entre sí, la oportunidad de que Bélgica se mida a un rival norteamericano supone un soplo de aire fresco a nivel táctico para el seleccionador Rudi García. Bélgica no se ha enfrentado a ningún equipo clasificado entre los 30 primeros del ranking de la FIFA fuera de Europa desde 2024.

Aunque la selección estadounidense sigue forjando su identidad bajo la dirección de Pochettino, cuenta con un palmarés reciente en el Mundial que supera el de Bélgica en Catar. Los estadounidenses alcanzaron los octavos de final en 2022, mientras que la «generación dorada» de los Diablos Rojos sufrió una decepcionante eliminación en la fase de grupos. Este partido representa un esfuerzo consciente por parte de la Federación Belga de Fútbol para alejarse de los ritmos predecibles de los grupos de clasificación europeos y poner a prueba a la plantilla frente a diversos estilos de juego.



