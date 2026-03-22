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grafica kessie al ahli 2025 16.9Getty Images

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Kessié quiere volver a la Serie A; la Juventus y el Inter están al acecho: cuánto pide de salario

El marfileño quiere volver a jugar en la Serie A tras pasar tres años en Arabia.

Mientras que sobre el terreno de juego los equipos se esfuerzan por terminar la temporada de la mejor manera posible, fuera del campo ya se están dando pasos para sentar las bases del mercado de fichajes. Sobre todo en lo que respecta a los fichajes gratuitos: en el caso de los jugadores cuyo contrato expira, se actúa con antelación para adelantarse a la competencia, y esto también se aplica a Franck Kessié, cuyo contrato con el Al-Ahli expira el próximo 30 de junio.

La experiencia del marfileño en Arabia está llegando a su fin y, tras estos tres años, su deseo sería volver a Europa, a una liga competitiva. Y, según informa Matteo Moretto,en lo más alto de su lista de deseos estaría el regreso a Italia, donde dejó muy buenos recuerdos con las camisetas del Cesena, el Atalanta y el Milan.

  • PRIORIDAD PARA ITALIA

    Son meses decisivos para Kessié, que deberá decidir su futuro. No se trata solo de una decisión económica, sino también vital, y está ligada a la competitividad de su próximo equipo. A sus 30 años, el marfileño sigue queriendo jugar en una liga exigente tras tres años en Arabia y se ha marcado como prioridad volver a Europa, en concreto a Italia.

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  • EN LA LISTA DE LA JUVENTUS

    Kessié lleva ya bastante tiempo en la lista de laJuventus. El marfileño figura entre los posibles fichajes para junio, que se podría incorporar a coste cero para reforzar el centro del campo. Los bianconeri, que en enero se reunieron con el agente del jugador, están siguiendo de cerca la situación, aunque no son los únicos que han contactado con el entorno del marfileño.

    Ha habido otros grandes clubes que se han interesado, conscientes de que el jugador nacido en 1996 aún puede dejar huella en la Serie A y ser, por sus cualidades físicas y técnicas, un factor determinante.

  • EL INTER TAMBIÉN SE LO PLANTEA

    No es ningún secreto que Kessié también figura en la lista de deseos del Inter. La idea ya se barajaba en el verano de 2025 y los nerazzurri siguen considerando la posibilidad de incorporar a la plantilla a un centrocampista físico. En este sentido, la búsqueda no se ha limitado a Manu Koné, por quien la Roma había pedido 40 millones en verano.

    Kessié representaría una oportunidad a coste cero y, en el pasado, el Inter ya había hablado en varias ocasiones con el entorno del jugador, incluso antes de su paso del Milan al Barcelona. Los nerazzurri siguen de cerca la situación, conscientes de las cualidades físicas y técnicas del centrocampista, pero también del hecho de que, para llevar a cabo esta operación, habrá que ver si hay margen, sobre todo económico, para seguir adelante con las negociaciones.

  • LAS PETICIONES DE KESSIE

    Sin embargo, hay que ver quién puede ofrecer a Kessié la cifra que pide. En el Al-Ahli ha ganado 14 millones al año durante estas tres temporadas: una cifra fuera del mercado en Europa, sobre todo en Italia. Está dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas y es consciente de que debe hacerlo, pero no querría bajar de los 5 millones por temporada.

    Seguiría siendo un salario importante, pero al alcance de los grandes del campeonato italiano.