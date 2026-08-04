¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Kerolin Barcelona GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Kerolin es la jugadora diferencial que necesita el Barcelona tras la salida de Alexia Putellas: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026 del fútbol femenino

Women's football
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
WSL Serie Primavera
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC
G. Dragoni

Ya está aquí. El mercado de fichajes del verano de 2026 ha llegado y promete ser uno de lo más movido en el fútbol femenino, con varias grandes estrellas cambiando de club. Alexia Putellas, Georgia Stanway y Sam Kerr son solo algunas de las que ya han completado traspasos este verano, y hay además muchos rumores e informaciones sobre más movimientos por llegar, así como alguna sorpresa que seguro también saltará.

El año pasado tuvimos muchas de esas operaciones, ya que Manchester United y Manchester City protagonizaron algo parecido a un intercambio, con Grace Clinton y Jess Park cambiando de club, mientras London City Lionesses estableció un nuevo récord mundial con el fichaje de Grace Geyoro procedente del Paris Saint-Germain. Las grandes cantidades volverán a ser algo a lo que habrá que estar atentos este verano también, con la sueca prodigio Felicia Schroder habiéndose unido ya al Real Madrid en una operación de enorme magnitud.

Schroder es una de las que, sin haber terminado contrato, se ha movido, con nombres como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramirez entre otras que podrían salir si sus clubes reciben la oferta adecuada. A eso hay que sumar todas las agentes libres que firmarán por nuevos clubes, con Putellas, Stanway y Beth Mead entre las que han cambiado de equipo tras agotar sus contratos.

Algunos traspasos salen bien para todas las partes, pero muchos no, y la toma de decisiones de al menos uno de los clubes o incluso de la propia jugadora acaba generando sorpresa. GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién sale mejor parado de cada gran operación en el fútbol femenino. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada fichaje a medida que se produzca, para que puedas seguir quiénes son los grandes ganadores, y perdedores, del periodo entre temporadas.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    4 de agosto: Kerolin (del Manchester City al Barcelona)

    Para el Manchester City: A pesar de haber sido titular en solo nueve partidos de liga la temporada pasada, Kerolin acumuló nueve goles y cinco asistencias, la cuarta mayor cifra de contribuciones directas de gol en toda la WSL. Sin embargo, la estrella brasileña puede ser irregular y el City sí tiene mucha profundidad en las bandas, gracias a Lauren Hemp, Aoba Fujino, Mary Fowler y la reciente incorporación de Beth Mead, entre otras. Por la cantidad recibida, que se cree que supera el millón de euros, una de las más altas de la historia del fútbol femenino, era una operación demasiado buena como para que el City la rechazara, aunque eso signifique perder algo de profundidad por detrás de Vivianne Miedema en la mediapunta, una posición en la que Kerolin también puede jugar. Nota: B

    Para el Barcelona: Con las salidas tanto de Salma Paralluelo como de Alexia Putellas, no era ningún secreto que el Barcelona necesitaba incorporar desequilibrio en ataque en este mercado de fichajes de verano, para complementar a las futbolistas que ya estaban en el club. Kerolin es exactamente eso. No es, ni mucho menos, una sustituta directa de ninguna de las dos mencionadas, pero ofrece la versatilidad de poder jugar en banda o como mediapunta, cubriendo algunas de las posiciones que necesitan más profundidad tras las salidas. Si logra encontrar una mayor regularidad, con algunas lesiones en el Manchester City que tampoco ayudaron, puede marcar una verdadera diferencia al máximo nivel para las campeonas de Europa. El Barça esperará precisamente eso, después de haber invertido mucho dinero en ella. Nota: B-

    Para Kerolin: Jugar en el Barcelona ha sido un sueño de Kerolin durante mucho tiempo y ahora podrá hacerlo realidad. Las rotaciones son habituales en Catalunya, con el Barça compaginando siempre cuatro competiciones, así que tendrá muchas oportunidades para demostrar lo que puede hacer y aprovecharlas será crucial si quiere ganarse un sitio en los partidos más importantes. La ex MVP de la NWSL tiene la calidad para hacer exactamente eso y consolidarse como una futbolista desequilibrante para las actuales campeonas de Europa. Esta es una enorme oportunidad para la jugadora de 26 años de dar el salto al siguiente nivel. Nota: A

    • Anuncios
  • Giulia Dragoni Chelsea Women 2026 signingIan Walton/Chelsea FC

    31 de julio: Giulia Dragoni (del Barcelona al Chelsea)

    Para el Barcelona: Por desgracia, esta operación simplemente no salió bien. Hay pocas dudas sobre el talento de Dragoni, pero, en medio de la dura competencia por un puesto en el Barça, no pudo traducirlo en hacerse un hueco en el primer equipo en Catalunya. Después de tres años, tenía sentido que ambas partes siguieran caminos separados, con los minutos siendo importantes para Dragoni a su edad y el Barça pudiendo obtener una buena cantidad por ella, de alrededor de 500.000 € (428.000 £/576.000 $), según Mundo Deportivo. Nada perdido y un poco de dinero ganado para el conjunto azulgrana. Nota: B

    Para el Chelsea: Aunque Dragoni no entra en la lista de las jugadoras más caras de la historia, la cantidad que el Chelsea ha pagado por ella no es pequeña en el contexto del fútbol femenino. Por ello, el conjunto londinense necesita más que el Barça que la jugadora de 19 años sea importante. De nuevo, no hay ninguna duda sobre su talento y el historial de Sonia Bompastor trabajando con jugadoras jóvenes debería ayudar. Sin embargo, la WSL está considerada la mejor liga del mundo por algo y Dragoni tendrá que dar un paso al frente y demostrar por qué está tan bien valorada para causar el impacto que será necesario en un equipo que necesita mejorar mucho tras la temporada pasada. Es una apuesta algo arriesgada, teniendo en cuenta el dinero invertido, pero sin duda puede salir muy bien si se gestiona correctamente. Nota: C+

    Para Dragoni: Los minutos son valiosos para cualquier jugadora joven y, por tanto, el grado de protagonismo que termine teniendo Dragoni en el Chelsea será clave para determinar hasta qué punto este es un buen movimiento para ella. La temporada pasada, la adolescente completó un gran año en la Roma, alcanzando las dobles cifras en participaciones directas en gol para ayudar a impulsar a la Roma hacia el título de la Serie A. Pero ahora vuelve a cambiar de aires, hacia un nuevo país y, posiblemente, la mejor liga del mundo. Por suerte, la competencia por los puestos no es tan grande como en años anteriores en el ataque del Chelsea, así que cabe esperar que tenga minutos, que es exactamente lo que Dragoni necesita para mostrar su calidad. Nota: B

  • Laila Harbert Arsenal Women training 2025-26Getty Images

    28 de julio: Laila Harbert (del Arsenal al San Diego Wave)

    Para el Arsenal: Es una pena que Harbert tenga que marcharse a otro sitio para seguir con su desarrollo, porque daba la sensación de que tenía un camino hacia el primer equipo del Arsenal. El club londinense sí cuenta con derecho de tanteo sobre la centrocampista de cara al futuro, lo cual es mejor que nada, pero su salida sí parece una señal de un problema más amplio que tiene la Women's Super League a la hora de dar oportunidades al talento de casa. Ese es un terreno en el que el Arsenal ha logrado generar casos de éxito pese a esas dificultades, pero la salida de Harbert es un recordatorio de lo complicado que resulta. Con las incorporaciones de Stanway y Reuteler este verano, sus opciones esta temporada siempre iban a ser limitadas y, por tanto, el club pierde a una gran jugadora joven que conoce extremadamente bien la forma de trabajar del Arsenal. Nota: D

    Para el San Diego Wave: La NWSL es, en general, una de las mejores ligas para dar oportunidades al talento joven, y el Wave es uno de sus equipos punteros. Tiene sentido, por tanto, que se haya movido para incorporar a otra promesa adolescente como Harbert, sobre todo porque quien está al mando en San Diego es el exentrenador del Arsenal Jonas Eidevall. Eidevall hizo debutar a Harbert con el Arsenal hace dos años, pero después no tuvo muchas oportunidades de trabajar con ella, ya que solo unos meses más tarde dejó su cargo en el club del norte de Londres. Ahora sí tiene esa oportunidad, mientras busca integrar a una de las centrocampistas jóvenes mejor valoradas del fútbol en un equipo de San Diego que ya cuenta con varias adolescentes en el núcleo de su plantilla. Si puede permitirle florecer y desarrollarse de la manera en que mucha gente cree que puede hacerlo, el Wave tendrá una futbolista de primer nivel en el centro del campo que no hará otra cosa que mejorar. Nota: B

    Para Harbert: Después de cuatro cesiones lejos del Arsenal, incluida una al final de la pasada temporada en el Everton que le dejó una sola aparición, es comprensible que Harbert quisiera buscar en otro lugar una oportunidad para abrirse paso en el fútbol sénior de primer nivel. Dejar la WSL, donde las oportunidades son limitadas, y marcharse a la NWSL, donde son más frecuentes, para unirse a un entrenador que claramente cree en su fútbol es un movimiento inteligente y uno del que espera sacar rédito en su desarrollo a largo plazo. Harbert ya conoce un poco la liga, después de haber pasado tiempo cedida en el Portland Thorns el año pasado, y eso también debería ayudarle a asentarse en la competición y adaptarse a un gran cambio. Nota: A

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 de julio: Salma Paralluelo (Barcelona al Lyon)

    Para el Barcelona: Un año después de que, según se informó, estuviera dispuesto a escuchar ofertas por Paralluelo cuando entraba en el último año de su contrato, no sorprende demasiado que el Barça no acabara acordando una renovación con la delantera, ya que las noticias sobre las negociaciones no empezaron a trascender hasta el tramo final de la temporada. Su actuación de dos goles en la final de la Champions League no hizo más que aumentar su valor hasta un punto en el que, en términos salariales, el Barça no podía permitirse retenerla. El club echará de menos momentos como los que Paralluelo brindó para derrotar al Lyon y proclamarse campeón de Europa, y que se una a uno de sus mayores rivales en el continente es un golpe. Pero sigue siendo una jugadora inconsistente por momentos y el dinero puede repartirse mejor para cubrir algunas de las carencias de una plantilla que ha sufrido muchas salidas este verano. Es una pena para el Barça que Paralluelo no pueda continuar en Catalunya su búsqueda de convertirse en una futbolista decisiva de forma constante. Nota: D

    Para el Lyon: Después de perder a Kadidiatou Diani y de comprobar de primera mano las cualidades de Paralluelo en la final de la Champions League, hacerse con la jugadora de 22 años como agente libre, aunque llegue con grandes exigencias salariales, es un gran negocio para el Lyon. Especialmente porque es joven y seguirá desarrollándose para convertirse en un talento aún mayor, y más aún porque el entrenador Jonatan Giraldez sabe exactamente cómo sacar su mejor versión. En la etapa de Giraldez en el Barça, Paralluelo firmó la mejor temporada de su carrera, con 34 goles en 36 partidos en todas las competiciones. Si logra sacar ese mismo rendimiento de ella en Lyon, puede dar al club un impulso importante en su intento de conquistar una novena corona europea. Nota: A

    Para Paralluelo: Pocas jugadoras salen del Barcelona sin dar un paso atrás. Paralluelo, sin embargo, firma por quizá el mayor rival del conjunto blaugrana en Europa en una operación que desde luego no puede describirse como un paso atrás. Reencontrarse con Giraldez es un auténtico punto a favor, especialmente para su desarrollo a largo plazo, y debería ser titular habitual después de entrar y salir del once del Barça por momentos la pasada temporada. Eso le ayudará de cara al Mundial del próximo verano a llegar en una forma que también pueda convertirla en una jugadora clave para España. Nota: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 de julio: Misa Rodríguez (del Real Madrid al Arsenal)

    Para el Madrid: El Real Madrid ya fichó el pasado verano a una muy buena jugadora para reemplazar a Misa en el once inicial, cuando Merle Frohms llegó procedente del Wolfsburgo. Una lesión de rodilla de la internacional alemana abrió la puerta al regreso de Misa al XI durante unos buenos seis meses, pero cuando Frohms se recuperó, la internacional española volvió al banquillo mientras su compañera cerraba la campaña en gran forma. El Madrid pierde experiencia y una excelente suplente al dejar salir a Misa, y no recuperar una cantidad por una jugadora a la que desarrolló tan bien es un aspecto negativo, pero la posición de portera parece estar en buenas manos. Nota: C

    Para el Arsenal: Este es un movimiento interesante por parte del Arsenal porque la posición de portera no parecía una que necesitara reforzarse de esta manera. Hacía falta otra jugadora en esa demarcación, sí, pero solo como tercera opción, y Misa es demasiado buena como para ser una tercera portera. Dicho esto, desde el punto de vista del Arsenal, es una gran operación. El Arsenal tuvo problemas de lesiones en esta posición la temporada pasada, con Daphne van Domselaar y Anneke Borbe pasando tiempo de baja, mientras Manuela Zinsberger se perdió casi toda la temporada. Incorporar gratis a una gran guardameta como Misa y tener así a tres porteras muy fiables en la plantilla es, por tanto, una garantía excelente, especialmente con Van Domselaar después de haber pasado por el quirófano a finales de mayo. Nota: A

    Para Misa: Solo el tiempo dirá lo bueno que es este movimiento desde el punto de vista de Misa, porque todo depende de cuánto juegue. A simple vista, va a ser difícil tener minutos por la calidad de Van Domselaar y Borbe, y por el hecho de que no habrá tantos minutos para repartir. Si Misa no tiene suficientes, también podría quedarse fuera de la convocatoria de España para el Mundial, lo que sería un golpe duro. Pero ella misma es una excelente guardameta que puede pelear por ser la número 1 del Arsenal y, como demostró la temporada pasada, las lesiones bien podrían despejarle un poco el camino. La jugadora de 26 años ciertamente podría haberse ido a otro sitio y tener minutos garantizados, aunque quizá no en un club tan grande como este. Nota: C

  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 de julio: Alice Sombath (del Lyon al Tottenham)

    Para el Lyon: Cuesta no pensar que esto es un paso en falso del Lyon. Sombath ha demostrado ser una jugadora excelente desde que irrumpió en el primer equipo siendo adolescente y, con solo 22 años, sus mejores años aún están por llegar. Es comprensible que quiera tener más minutos, pero que el Lyon le permita encontrarlos en otro sitio da la sensación de ser algo de lo que podría arrepentirse en los próximos años. Las opciones del OL en el centro de la defensa siguen siendo fuertes, eso sí, y una buena cantidad por el traspaso suaviza el golpe. Nota: D

    Para el Spurs: El Tottenham está firmando un gran mercado de fichajes y esto no es más que una continuación de ello. Sombath es una excelente jugadora joven, con muchísima experiencia y recorrido al más alto nivel. Es versátil, técnicamente soberbia y no hará más que mejorar, especialmente jugando cada semana en una liga de primer nivel como la WSL. Compartiendo vestuario con otra gran joven central como Toko Koga, el Spurs tiene una pareja defensiva que puede llevarle muy lejos, si el desarrollo del equipo logra mantenerse a la altura. Sombath llega por una cifra récord para el club, pero lo vale. Nota: A

    Para Sombath: Casi cualquier traspaso lejos del Lyon, ocho veces campeón de Europa, va a suponer un paso atrás, pero eso no significa que este no sea un buen movimiento para Sombath. Renuncia al fútbol de la Champions League, sí, pero aunque tuvo una buena cantidad de minutos en la liga con el OL la temporada pasada, la defensora solo fue titular en dos de los 11 partidos europeos del club en su camino hasta la final. Por otro lado, gana la oportunidad de ser una jugadora más importante en un equipo ambicioso que compite en una de las mejores ligas del mundo, lo que exigirá más a Sombath de forma regular y la empujará a mejorar. Ese tiempo de juego cobra aún más importancia por el hecho de que es año de Mundial, con la jugadora de 22 años peleando por ser titular con Francia en Brasil. Nota: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 de julio: Melvine Malard (del Manchester United al Chelsea)

    Para el United: Es un traspaso difícil de valorar porque el United ha recibido una cantidad enorme por Malard de al menos 750.000 £ (1 millón de dólares), lo que lo convertiría en el undécimo fichaje más caro de la historia del fútbol femenino. Además, varios informes sugieren que podría elevarse hasta una cifra de entre 850.000 £ (1,13 millones de dólares) y 1 millón de libras (1,33 millones de dólares). Es una gran operación y un acuerdo difícil de rechazar. Sin embargo, mientras el United siga tan parado en cuanto a incorporaciones, es difícil ser demasiado positivo al respecto. Malard era una pieza clave de este equipo y una de sus mejores jugadoras, así que sustituirla no será fácil. Que se marche a un rival de la WSL es otro aspecto negativo. Nota: C-

    Para el Chelsea: Es un buen fichaje. La entrenadora Sonia Bompastor conoce bien a Malard, ya que la dirigió en el Lyon, y sabe cómo sacar lo mejor de ella. Tras su temporada menos goleadora en la WSL en siete años, el Chelsea también necesitaba más en ataque, y las salidas de Guro Reiten y Johanna Rytting Kaneryd hacían de las bandas una demarcación que debía abordarse en el mercado de fichajes, aunque no fuera tan evidente como la necesidad de una delantera centro. La llegada de Malard, que jugó principalmente en banda con Bompastor en el Lyon, algo que continuó en el United, responde a eso, además de contar también con la capacidad de rendir bien como delantera si fuera necesario. Es una goleadora, una creadora y una trabajadora incansable sin balón. El único aspecto negativo aquí es la importante cantidad pagada, ya que es difícil no pensar que el Chelsea pagó de más por la jugadora de 26 años. Nota: C+

    Para Malard: ¡Qué gran movimiento! Después de irrumpir en el Lyon’, la internacional francesa dejó al ocho veces campeón de Europa en 2023 para tener más minutos y ha pasado los últimos tres años consolidándose como una titular clave en el United para darse la oportunidad de ganarse un regreso a la élite con el Chelsea. Malard sí ganó un trofeo con el Manchester United, disputó otras dos finales y jugó en la Champions League, pero la exposición a todo eso será mucho mayor en el Chelsea, donde tiene la oportunidad de volver a ganar los títulos más importantes. Nota: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 de julio: Kadidiatou Diani (del Lyon al London City Lionesses)

    Para el Lyon: La llegada de Johanna Rytting Kaneyrd y la posterior salida de Diani, combinadas con las informaciones de Le Progres de que la primera será utilizada como carrilera por el OL, hacen que todo esto sea bastante interesante. A simple vista, perder a Diani, una de las mejores extremas del planeta, es un golpe muy duro para el Lyon, y el impacto negativo de su ausencia por lesión en la final de la Champions League es un gran ejemplo de por qué. Pero si el entrenador Jonatan Giraldez está cambiando la estructura del equipo de una manera que dificulta encontrarle un rol natural a Diani, quizá eso explique su salida. En cualquier caso, es difícil encontrar aspectos positivos en perder a una jugadora de su calidad, más allá de los 500.000 £ (670.000 $) que, según se informa, se han recuperado con el traspaso, aunque el Lyon siga teniendo mucho talento a su disposición. Nota: D

    Para el London City: Tras incorporar a Alexia Putellas y Mapi Leon, la llegada de Diani representa la tercera vez en este mercado de fichajes que el London City incorpora a una jugadora genuinamente de clase mundial. Es otro fichaje que lleva al club un paso más cerca de ser una auténtica amenaza en la pelea por los títulos la próxima temporada, solo un año después del ascenso a la WSL. No está garantizado que el entrenador Eder Maestre logre crear cohesión en el equipo tras un mercado tan movido, pero es difícil no creer que la expectación en torno al London City este año puede ser real. Diani refuerza esa idea, ya que seguro mejorará un ataque que marcó solo 28 goles en 22 partidos de liga la temporada pasada. Nota: A

    Para Diani: Que Diani deje el Lyon sin haber ganado una Champions League es una pena. Ha rendido a un nivel sobresaliente de forma constante, incluso antes de su llegada al OL procedente del PSG, y ha ganado muchos títulos, pero que el título europeo se le haya resistido resultará frustrante. Sus opciones de levantar ese título en el London City son limitadas, entre otras cosas porque no está claro si tanto ellas como el OL podrían competir en la competición al mismo tiempo, ya que ambos pertenecen a Michele Kang. Sin embargo, es un nuevo reto, en una nueva liga y en un nuevo país por primera vez en la carrera de Diani. Se une a un proyecto ilusionante y con un gran potencial, para jugar con nuevas compañeras de élite, y asegura un gran contrato, probablemente el último importante de su carrera, a los 31 años. Nota: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 de julio: Lisa Baum (RB Leipzig al Arsenal)

    Para el RB Leipzig: Será decepcionante para el Leipzig que solo haya podido disfrutar una temporada de Baum antes de que la llamara un gran club, y que el resto de su desarrollo hasta convertirse en una jugadora potencialmente de primer nivel vaya a producirse en otro lugar. Pero es difícil que el Leipzig se queje por la importante compensación que recibirá, que, según se informa, será una cifra récord para el club. Eso puede reinvertirse en la plantilla de una manera que debería ayudarle a seguir creciendo a largo plazo. Nota: B

    Para el Arsenal: El Arsenal necesitaba reforzarse en las bandas tras la marcha de Beth Mead y ha optado por hacerlo con un talento más joven y todavía por pulir. Eso podría preocupar a algunos, ya que el Arsenal no tiene un gran historial en los últimos años cuando se trata de desarrollar a jóvenes futbolistas fichadas de otros clubes. Sin embargo, los primeros días de Smilla Holmberg en el club pueden ser una prueba de que las cosas están cambiando en ese sentido, con Olivia Smith, que llegó hace solo un año por una cifra importante, habiendo rendido también bien. La tendencia de Renee Slegers a rotar y sustituir con regularidad a sus extremos también debería permitir que Baum se adapte. Teniendo todo en cuenta, no es un fichaje que garantice ser un éxito, aunque el talento de la jugadora de 19 años es evidente. Sin embargo, sí es una incorporación ilusionante, que da la sensación de tener más opciones de salir bien que mal, pese a algunas de las dudas. Nota: B

    Para Baum: Aunque está muy bien valorada, Baum tiene una experiencia muy limitada en la élite, con solo una temporada en la Bundesliga a sus espaldas. Que ahora dé el salto a uno de los grandes clubes de Europa, y a uno en el que debería tener minutos con regularidad, parece un gran paso en su carrera. De nuevo, esas reservas están ahí por cómo el Arsenal no ha logrado desarrollar en el pasado a promesas extranjeras, pero los minutos de la adolescente deberían llegar de una manera que le ayude a progresar bien. Nota: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 de julio: Khiara Keating (del Manchester City al Liverpool)

    Para el Manchester City: Como demuestra el hecho de que el City le ofreciera a Keating un nuevo contrato, esto es un golpe para las nuevas campeonas de la WSL. Dicho esto, no puede considerarse una sorpresa. Keating ha dejado de entrar en las convocatorias de Inglaterra por su falta de minutos en Mánchester en los últimos tiempos y, con el Mundial femenino de 2027 en el horizonte, siempre pareció probable que buscara salir del club este verano. Ahora, el City debe encontrar la mejor manera de reemplazar a una jugadora que aportaba un nivel de calidad poco común incluso como portera suplente. El hecho de que se marche gratis, después de haber pasado 11 años desarrollándose en el City hasta convertirse en internacional con Inglaterra, también es un aspecto realmente negativo. Nota: D

    Para el Liverpool: Es un fichaje fantástico que cubre una posición necesaria para el Liverpool, y que mejora aún más por el hecho de llegar gratis. El Liverpool estaba en el mercado en busca de una portera después de no lograr convertir en permanente la cesión de Jennifer Falk, y en Keating tiene a alguien a quien la entrenadora Gareth Taylor conoce bien, tras haber dirigido su irrupción en el City, además de a una jugadora con una calidad increíble, margen de mejora y un perfil que encaja con el estilo de juego que Taylor está implantando. Sigue siendo joven y relativamente inexperta, así que llegarán los errores, pero disponer de minutos con regularidad permitirá a Keating corregirlos y cumplir con su ilusionante potencial. Nota: A

    Para Keating: Después de cumplir 22 años el mes pasado y de haber dejado de entrar en las convocatorias de Inglaterra en los últimos tiempos, este verano parecía el momento adecuado para que Keating dejara el City en busca de un papel como titular. El Liverpool no podrá ofrecerle las opciones de títulos que tenía en el City, pero lo que necesita son minutos, no solo por el Mundial del próximo año, sino también por su propio desarrollo como jugadora. Keating debería tenerlos de sobra en Merseyside, trabajando con un técnico que la conoce bien y que propone un estilo que le va. Es un movimiento brillante. Nota: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 de julio: Mapi León (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para el Barcelona: Aunque no sea el nombre más importante que deja el Barça este verano, la salida de Leon dolerá mucho. Una de las mejores centrales del mundo, por no decir la mejor, ha sido una pieza vital en el ascenso del club hasta la cima del fútbol y será extremadamente difícil de reemplazar, incluso si el conjunto azulgrana no tiene que operar dentro de las mismas limitaciones financieras que el verano pasado. La forma en que afronte eso influirá en la nota final, y al Barça hay que darle un voto de confianza hasta que eso ocurra. Hay algunas jugadoras jóvenes prometedoras que vienen desde La Masia y que podrían dar un paso al frente, pero todavía no para asumir un papel tan protagonista como el que tenía Leon. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Este es el tipo de movimiento que representa un paso adelante para el London City en comparación con anteriores mercados de fichajes. Aunque algunas de las estrellas veteranas que ha incorporado en los últimos tiempos han tenido un impacto real, con Kosovare Asllani como principal ejemplo, la mayoría llegaron después de haber superado el mejor momento de sus carreras. Leon, en cambio, se incorpora al club estando todavía en lo más alto del fútbol femenino y mejorará notablemente al equipo. También encaja bien en la filosofía de este ambicioso club por su excelencia con el balón. Nota: A

    Para Leon: Cualquier salida del Barcelona, campeón de Europa, va a suponer un paso atrás para una jugadora. Leon no va a acumular títulos en Inglaterra y además se incorpora a un club que probablemente tendría prohibido competir en la Liga de Campeones si lograra clasificarse, dado que la propietaria Michele Kang también es dueña del Lyon, el equipo al que el Barça derrotó en la final de mayo. Pero esta es una oportunidad para que la jugadora de 31 años juegue en una nueva liga por primera vez en su carrera y asuma un reto diferente, mientras sigue compitiendo a buen nivel y con un calendario menos exigente, de cara al Mundial del próximo verano. También cobrará un buen salario en lo que probablemente sea su último gran contrato. Nota: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 de julio: Niamh Charles (del Chelsea al Manchester City)

    Para el Chelsea: Charles es una opción sólida para el lateral izquierdo, pero no es una especialista natural en ese puesto. Empezó como delantera y es una posición a la que se ha adaptado en los últimos años con mucho éxito, pero, cuando se presentó la oportunidad de que el Chelsea incorporara a Katie McCabe, como hizo a principios de junio, no sorprende que la aprovechara. La capitana de Irlanda es una de las mejores laterales izquierdas que hay y su llegada permite que otras jugadoras pasen a ocupar posiciones más naturales para ellas, como Sandy Baltimore y Veerle Buurman. Dejar salir a Charles después de cerrar ese fichaje sí resta profundidad a la plantilla, pero hay jugadoras que pueden ocupar ese puesto si es necesario, mientras que los impresionantes 500.000 £ (670.000 $) que, según se informa, ha obtenido el club por la internacional inglesa, en el último año de su contrato, son una gran operación. Nota: A

    Para el Man City: Un lateral izquierdo era una prioridad en este mercado para el Man City, que dejó salir gratis a Leila Ouahabi y, de todos modos, utilizó en gran medida a Alex Greenwood por delante de ella en ese puesto. Incorporar otra opción permitiría a Greenwood volver a su posición preferida en el centro de la defensa y, aunque Charles no está al mismo nivel como lateral izquierda que McCabe, con quien se vinculó mucho al City antes de que actuara el Chelsea, es una opción muy sólida que supone una mejora respecto a la situación actual del City. Nota: B

    Para Charles: Con el fichaje de McCabe por el Chelsea, una salida del club siempre iba a ser lo más beneficioso para Charles si quería tener minutos con regularidad. Eso también es importante para su situación con Inglaterra, ya que en los últimos meses ha perdido su dominio sobre el puesto de lateral izquierda titular con Inglaterra. A día de hoy, probablemente será la primera opción en el Man City, en un equipo que acaba de ganar la WSL y la FA Cup, y que volverá a ser candidato a los grandes títulos el próximo año, además de regresar a la Champions League. Nota: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 de julio: Ona Batlle (Barcelona al Arsenal)

    Para el Barcelona: Esta será, quizá, la salida más frustrante para el Barcelona este verano. Eso se debe a que Batlle todavía tiene solo 27 años y es una de las mejores laterales del mundo, mientras que Putellas y Leon están en la treintena y las exigencias salariales de Paralluelo estaban fuera de su alcance. El Barça habría querido seguir contando con Batlle durante muchas temporadas más y, además, habría confiado en sus opciones de lograrlo, dado que este es el club de su infancia. En cambio, regresa a Inglaterra como agente libre. Es un golpe muy duro. Nota: F

    Para el Arsenal: Tras la salida de Katie McCabe, había una vacante en el lateral izquierdo y el Arsenal ha optado por cubrirla con una jugadora de talla mundial. Batlle es lateral derecha de forma natural, pero tiene mucha experiencia en la banda opuesta, donde puede rendir con gran eficacia como lateral invertida y generar nuevos problemas a las rivales. Una pareja titular de laterales formada por Emily Fox y Batlle es, discutiblemente, tan buena como cualquier otra en el fútbol femenino, y es añadiendo esa calidad a la profundidad ya existente, con Taylor Hinds y Smilla Holmberg, como el Arsenal puede dar ese siguiente paso, en su intento de conquistar su primer título de la WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: Aunque este movimiento puede sorprender a muchas personas dada la estatura del Barça en este deporte y el hecho de que sea el club de la infancia de Batlle, la lateral sí ganó todo lo posible en su regreso a Catalunya y ahora vuelve a Inglaterra para afrontar un nuevo reto, después de no haber ganado ningún título durante sus tres años en el Manchester United. Hay muchos objetivos nuevos por cumplir en el Arsenal y sus opciones de volver a conquistar la Champions League siguen siendo altas, con el Arsenal habiendo ganado ese título justo el año pasado, aunque no tan altas como lo eran en el Barça. Nota: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para el Barcelona: Evidentemente, es un golpe durísimo para el Barça perder a alguien con la calidad de talla mundial de Putellas, su liderazgo extraordinario y su importante influencia en la plantilla. Pero aparentemente no había nada que el conjunto blaugrana pudiera hacer al respecto. Después de 14 años en el club, en los que levantó todos los títulos posibles, la doble ganadora del Balón de Oro sintió que era el momento adecuado para seguir adelante y afrontar un nuevo desafío. Que no se marche a un gran rival europeo del Barça es algo positivo, y el club está bien preparado, tanto por la calidad de la plantilla como por la ilusión que hay en la cantera, para avanzar de forma positiva, aunque sea un golpe importante que duele. Nota: C

    Para el London City: Es un golpe de efecto extraordinario. Apenas un año después de su llegada a la Women’s Super League, una jugadora del calibre de Putellas puede ayudar al London City a dar un paso más tras acabar en una sólida sexta posición la temporada pasada. Es una de las mejores jugadoras del planeta y eleva a este equipo de manera significativa por sí sola. También puede ser un buen movimiento de cara a sacar una mejor versión de Grace Geyoro, que firmó una decepcionante temporada de debut en el club tras un traspaso récord mundial. Añadir a Putellas al centro del campo a su lado debería ayudar a sacar más de la muy talentosa estrella francesa. Nota: A+

    Para Putellas: Es raro que una gran jugadora pueda cerrar un capítulo importante de su carrera por todo lo alto, pero Putellas pudo hacerlo este año al despedirse del Barça después de firmar un maravilloso póker de títulos. Ahora pone rumbo a Inglaterra para experimentar una nueva liga y un nuevo desafío. No va a traer títulos como sí ocurrió en su etapa en Catalunya, dado el punto en el que se encuentra el proyecto del London City. Sin embargo, parece un movimiento excelente en lo que respecta a su carrera internacional, con Putellas pudiendo jugar en quizá la mejor liga del mundo mientras acumula menos minutos, debido a la ausencia de fútbol europeo en el club. Eso significa que, cuando llegue el Mundial el próximo verano, podría estar en una posición ideal para rendir al máximo con la camiseta de España. También está el añadido de lo que seguro será un sueldo astronómico en un equipo propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht Frankfurt al Arsenal)

    Para el Eintracht Frankfurt: ¿Habría sido más beneficioso para el Eintracht dejar salir a Reuteler el verano pasado, cuando su valor era alto tras una irrupción destacada en la Eurocopa y el Arsenal llamó para interesarse por la centrocampista? En términos económicos, sí. La jugadora, de 27 años, entraba en el último año de su contrato y siempre iba a ser difícil atarla a uno nuevo cuando grandes clubes estaban mostrando interés en ella. Sin embargo, retener a Reuteler ayudó al Eintracht a completar otra temporada fuerte en la que acabó tercero en la Bundesliga para asegurarse una plaza en la fase previa de la Liga de Campeones, algo que probablemente sea más importante al final, aunque la internacional suiza no será fácil de reemplazar. Nota: B

    Para el Arsenal: Hay un mundo en el que el Arsenal se queda sin el fichaje de Reuteler, después de no haber sido capaz de cerrar la operación el verano pasado. Por suerte, el Arsenal no vive en ese mundo, con la centrocampista camino del norte de Londres un año después como agente libre. El club necesita más profundidad y variedad en el centro del campo, y Reuteler aporta exactamente eso, con su capacidad para desempeñar varios roles distintos, algo que no hace más que ampliar las opciones de las que dispone la entrenadora Renee Slegers. No es una incorporación tan llamativa como algunos de los otros fichajes veraniegos del Arsenal, pero es un gran refuerzo que fortalece la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Este es un paso emocionante en la carrera de Reuteler. Lleva ya varios años siendo una jugadora clave en un muy buen Eintracht, un equipo que a menudo ha sido el mejor del resto en la Bundesliga, por detrás del Bayern de Múnich y del Wolfsburgo, y demostró una gran calidad y personalidad para dar un paso al frente con Suiza en una Eurocopa disputada en casa el verano pasado. Un movimiento a uno de los clubes de élite de Europa es algo que Reuteler se ha ganado y puede ser exitoso para ella, si aprovecha sus oportunidades cuando lleguen en una plantilla fuerte que rotará entre competiciones. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    Para el Hoffenheim: Nadie ha marcado más goles en la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas que Cerci, que fue un fichaje brillante para el Hoffenheim tras dejar el Koln en 2024. Pero ahora se marcha libre tras la expiración de su contrato. Que el Hoffenheim no reciba nada por ella, y especialmente al marcharse a un equipo de primer nivel, es decepcionante. Tampoco será fácil reemplazar sus goles, que han llevado al club a encadenar dos temporadas seguidas en la mitad alta de la Bundesliga. El club vuelve a confiar en su capacidad de desarrollo en ese sentido, incorporando hasta ahora a dos delanteras jóvenes de la cantera del Barcelona. Nota: D

    Para el Arsenal: La delantera centro no habrá sido una prioridad urgente para el Arsenal este verano, pero incorporar a Cerci, para sumarse a una nómina de delanteras en la que ya están Alessia Russo y Stina Blackstenius, sí le da a la entrenadora Renee Slegers más flexibilidad en ataque. Eso significa que, cuando Russo retrasa su posición a ese rol de número 10, como hizo a menudo el año pasado, hay cierta variedad entre si es Cerci o Blackstenius quien juega por delante de ella. La internacional alemana también puede jugar por banda si hace falta, aunque seguramente no es tan eficaz ahí, dado que eso limita la frecuencia con la que está en el área, esperando rematar ocasiones de gol. Aun así, también es una opción mientras el Arsenal busca ser más imprevisible en ataque, después de haber sido a veces más bien lo contrario el año pasado. Nota: B+

    Para Cerci: Una de las grandes preguntas sobre este movimiento es «¿cuánto va a jugar Cerci?». Se ha asentado en la selección de Alemania con regularidad gracias a su continuidad y, en consecuencia, a sus goles. Si eso pasa a ser más limitado en el Arsenal, ¿qué significa de cara al panorama internacional, a solo un año del Mundial? Dada la cantidad de partidos que tendrá el Arsenal, debería seguir teniendo sus oportunidades, y más aún teniendo en cuenta lo activa que es Slegers con los cambios. Pero, con varios clubes supuestamente interesados en ella, había otras oportunidades, con papeles más importantes y aun así con la posibilidad de ganar títulos, que Cerci podría haber elegido. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Johanna Rytting Kaneryd (del Chelsea al Lyon)

    Para el Chelsea: Rytting Kaneryd fue una excelente servidora del Chelsea tras su llegada en 2022, y su ética de trabajo nunca estuvo en duda. Sin embargo, la internacional sueca puede ser irregular, y sus 11 goles y 15 asistencias en 79 partidos de liga son prueba de ello. Un club como el Chelsea quiere más producción de sus extremos y, por tanto, que pueda sacar una cantidad por Rytting Kaneryd, de 29 años, con la idea de incorporar a una jugadora de banda más prolífica, no es una mala operación. Dicho esto, también depende de cómo el Chelsea afronte su sustitución, ya que su ética de trabajo, su buen carácter en el vestuario y su capacidad para someter de verdad a los equipos con su velocidad son cualidades que no deberían pasarse por alto. Si no lo hace adecuadamente, la nota baja. Nota: B

    Para el Lyon: Es difícil saber qué pensar de este fichaje. Le Progres informa de que supondrá un cambio de posición para Rytting Kaneryd, que será utilizada como carrilera en lugar de como extremo. Eso sugiere un cambio de sistema para el Lyon, que el año pasado jugó principalmente con una defensa de cuatro. A ello se suma la salida de Kadidiatou Diani, que se anunció unos días después. ¿También estuvo relacionada con el cambio de sistema? Solo el tiempo lo dirá. Si Rytting Kaneryd llega para actuar como carrilera, tiene muchas cualidades que se adaptan al puesto, aunque solo lo haya desempeñado de forma ocasional a lo largo de su carrera. Con una gran ética de trabajo, mucha velocidad y amenaza ofensiva, cumple muchos requisitos. Nota: C

    Para Rytting Kaneryd: Después de causar inicialmente un gran impacto en el Chelsea, alcanzando las dobles cifras en goles y asistencias en su primera temporada completa, la 2023-24, sí daba la sensación de que el progreso de Rytting Kaneryd se había estancado un poco en los últimos tiempos. Un nuevo capítulo, por tanto, podría ser lo que necesita para reavivar la llama. Cómo rinda como carrilera de forma constante, si efectivamente así se concreta el movimiento, puede influir en ello. Aun así, la oportunidad de jugar en un club como el Lyon, ocho veces campeón de Europa y que ha disputado dos de las tres últimas finales de la Champions League, es una gran oportunidad. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (del North Carolina Courage al Chelsea)

    Para North Carolina Courage: Este es un golpe muy duro. Solo Barbra Banda ha participado directamente en más goles en la NWSL esta temporada que Matsukubo, cuyos cinco goles y cuatro asistencias en nueve partidos han sido clave para mantener a North Carolina en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a cubrir el vacío que deja la internacional japonesa, pero todavía tiene solo 18 años y una experiencia limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage a esta salida, aunque al menos sí obtuvo un traspaso por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre más adelante este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Después de firmar la temporada menos goleadora de la WSL en siete años el curso pasado, reforzar la delantera ha sido una gran prioridad para el Chelsea este verano, sobre todo con las salidas también de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar como delantera centro pero, con 1,55 m, es poco probable que sea la respuesta a esa cuestión clave, aunque sí ofrecerá una opción ahí cuando convenga. En cambio, lo más probable es que la jugadora de 21 años ocupe un papel en el centro del campo y tenga la tarea de generar para sus compañeras, con su hábil juego de pies y su visión de pase, cualidades que seguro resultarán muy útiles cuando el Chelsea se enfrente a bloques bajos, como ocurre tan a menudo. Que el Chelsea haya logrado que una de las mejores jugadoras jóvenes del mundo firme un contrato de cinco años es otro gran punto a favor. Nota: A

    Para Matsukubo: Después de irrumpir con fuerza en la NWSL en 2025, este es un gran movimiento que Matsukubo se ha ganado sin ninguna duda. Será un gran salto, jugando en un club con la presión y la exigencia del Chelsea, pero debería adaptarse bien a lo que quiere hacer Sonia Bompastor y encajar también perfectamente tanto en la WSL como en la Champions League. El Chelsea todavía necesita más incorporaciones en ataque, incluida una delantera centro, para que la eficacia de Matsukubo se aproveche al máximo. Aun así, la jugadora de 21 años debería encajar muy bien con las futbolistas que ya están en el club, en especial con Lauren James, por la forma en que ambas se mueven por distintas zonas y encuentran espacios. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    Para el Bayern de Múnich: Perder a Stanway es, sin duda, un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha sido fantástica para el club durante los últimos cuatro años y será difícil reemplazarla. Sin embargo, el Bayern conoce su salida desde hace ya un tiempo, ya que se anunció el pasado mes de enero, así que ha tenido tiempo de sobra para valorar los movimientos que puede hacer en el mercado de fichajes para reforzar un centro del campo que ya está bastante bien cubierto. Es un golpe, pero no catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: El Arsenal ha dependido demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en los roles de mediocentro más retrasado, y la llegada de Stanway ayuda a corregir ese problema. Con Kyra Cooney-Cross también en el club, y con Geraldine Reuteler como una incorporación que se espera pronto, Renee Slegers tendrá muchas opciones de verdadera calidad para rotar en esas posiciones, dar mucho descanso a las jugadoras, adaptarse a distintos desafíos y asegurar que se reduzca esa dependencia de ciertas futbolistas. Stanway aporta una gran experiencia, talento y versatilidad mientras el Arsenal persigue su primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Para Stanway: Cuando Stanway fichó por el Bayern, necesitaba reconducir su carrera en cierto modo, tras un decepcionante final de su etapa en el Man City. Lo hizo y fue incluso más allá en Alemania, consolidándose además como una jugadora clave para Inglaterra y como una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, en un equipo que justo el año pasado ganó la Champions League. Ese es el trofeo que se le ha resistido y es uno que quizá tenga más opciones de ganar con este movimiento, dado el reciente historial del Arsenal en la Liga de Campeones femenina, aunque los títulos nacionales no llegarán con tanta facilidad como lo hicieron en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht Frankfurt al London City Lionesses)

    Para el Eintracht Frankfurt: Este va a ser un verano interesante para el Eintracht. Anyomi es una de las cuatro jugadoras clave que se marchan gratis y quizá sea la más difícil de reemplazar, después de aportar 13 goles y seis asistencias en 20 titularidades en la Bundesliga la temporada pasada. El club está haciendo muchas cosas bien fuera del campo y ha terminado tercero en cada una de las últimas cinco temporadas, clasificándose de forma constante para competición europea. Sin embargo, de cara al futuro, es vital encontrar la manera de retener a jugadoras como Anyomi. Al menos, el Eintracht tiene un buen historial a la hora de encontrar sustitutas para quienes se marchan y volverá a necesitar acertar en el mercado para asegurarse de que el golpe no sea demasiado duro. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Si el London City quiere dar un paso adelante y pelear de verdad por los primeros puestos de la WSL, así como por el éxito en las competiciones nacionales, será importante contar con más futbolistas decisivas en el último tercio, después de que solo una jugadora de la plantilla alcanzara las dobles cifras en goles y asistencias la temporada pasada. Los números de Anyomi en la liga en 2025-26 son más del doble de los que logró cualquiera en el London City, salvo Freya Godfrey, y ella espera mantener esa forma en Inglaterra. ¿Es el encaje perfecto para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que ofrece algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: De cara a este verano, hubo clubes más grandes vinculados con Anyomi, entre ellos Bayern de Múnich, PSG y Paris FC, todos ellos jugarán la Champions League la próxima temporada, a diferencia del London City. Sin embargo, el éxito copero no parece en absoluto fuera del alcance del equipo inglés la próxima temporada, especialmente con los cambios que llegarán a la League Cup, y es probable que exista una mayor garantía de tener un papel más destacado en lo que es un proyecto ilusionante con algunos nombres enormemente importantes a bordo. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Para el Valadares Gaia: Aunque el club no se hacía ilusiones y sabía que retener a Parkinson a largo plazo nunca iba a ser probable, eso no evita que la marcha de la brillante joven estrella del Valadares suponga un golpe. Para colmo, el club tampoco recibirá una cantidad por Parkinson, lo que hace todavía más difícil reemplazarla. Al menos, el Valadares logró cosas increíbles durante su etapa en el club, alcanzando este año la final de la Taca de Liga y encadenando dos temporadas consecutivas entre los cinco primeros de la Liga BPI. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes futbolistas con más talento del planeta y el Courage no solo ha conseguido su fichaje, sino que además lo ha hecho con un contrato de tres años y opción a un cuarto. El club ha arrancado de forma decente la temporada de la NWSL, pero en ocasiones le ha faltado creatividad, y eso es algo que Parkinson puede ayudar a solucionar. El entrenador Mak Lind trabajaba anteriormente en el Hacken, donde supervisó el desarrollo de toda una serie de jóvenes talentos que desde entonces han dado grandes pasos, incluida la nueva delantera del Real Madrid Felicia Schroder. Debería ser la persona adecuada para ayudar también a Parkinson a alcanzar un nuevo nivel. Nota: A

    Para Parkinson: Unirse a un club dirigido por un entrenador con una gran reputación en el desarrollo de promesas es un movimiento fantástico para Parkinson. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la liga, una media que probablemente baje aún más con la llegada de la futbolista de 18 años, pero sigue contando con varias veteranas muy importantes para guiar a esas jugadoras sin experiencia, lo que hace que sea un buen entorno para ella. La NWSL también será muy diferente en cuanto a estilo y exigencia respecto a lo que Parkinson ha conocido en Portugal, algo que debería ayudar a pulir un poco más su juego y obligarla a trabajar algunos de sus aspectos más débiles. Es difícil sacarle muchas pegas a lo que ha elegido como su primer gran movimiento. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina gratis, ya que la futbolista de 22 años ha progresado de maravilla en el club durante los últimos cuatro años. Sustituir su regularidad y fiabilidad no será fácil para el conjunto español, y además también estaba empezando a convertirse en una líder dentro del equipo. Es una baja dura, pero refleja en qué punto está ahora mismo el Atlético, después de acabar quinto en la Liga F pese a una prometedora campaña en la Champions League. Nota: F

    Para el United: Medina ha pasado la mayor parte de su carrera como lateral izquierda, pero este movimiento bien podría sugerir que va a desempeñarse con más regularidad en el rol de central en el que se encontró hacia el final de su última temporada en el Atleti. El United ya tiene una gran opción para el lateral izquierdo en Anna Sandberg, y la llegada de Medina supone tanto profundidad por detrás de la internacional sueca como otra alternativa en el centro de la defensa. Medina actuó en gran medida por dentro formando parte de una línea de tres, mientras que el United juega con una defensa de cuatro, así que será interesante ver cómo se adapta si acaba ocupando esa posición con más frecuencia. La profundidad de plantilla era vital para el Manchester United en esta ventana; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y el potencial de seguir mejorando. Nota: A

    Para Medina: Este es otro paso de buena dimensión en la trayectoria ascendente de Medina. Después de consolidarse en la Liga F con el Real Betis, dio el salto a un equipo de la zona alta de la división como el Atleti y ahora se marcha a quizá la mejor liga del fútbol femenino, y a un equipo que compite en la parte adecuada de la tabla. Aun así, encaje como encaje en este equipo, resulta fascinante. Todo apunta a que al menos alternará entre los roles de central y lateral izquierda, ampliando así su experiencia en la primera de esas posiciones. Si eso le conviene tanto como el papel más abierto, especialmente en una defensa de cuatro, es algo que solo el tiempo dirá. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    Para el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea parecía inevitable y comprensible. Tras haber regresado de una baja por lesión de 20 meses al inicio de la temporada 2025-26, la internacional australiana tuvo dificultades para entrar con regularidad en el once de Sonia Bompastor, ya que la francesa prefirió opciones menos naturales en el puesto de delantera centro. Sin embargo, una vez que Kerr entró en el equipo tras la Copa Asiática, no dejó de marcar y cerró la campaña con una racha de siete goles en siete partidos. A sus 32 años, no era la solución a largo plazo para el puesto de ‘9’, pero, especialmente con tantas dudas en torno a la posición de delantera en el Chelsea, ¿podría haberse cerrado un acuerdo a corto plazo? Quizá no, dada la demanda que siempre iba a existir por Kerr en otros lugares. Habría sido preferible para el Chelsea mantenerla, pero en cualquier caso siempre iban a ser necesarios más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de estar cómodamente en puestos de ‘playoff’ durante las primeras semanas de la nueva temporada de la NWSL, Gotham ha marcado una cifra increíblemente baja de goles, con 12 en 11 partidos, el quinto peor registro de la división. Incorporar a una jugadora como Kerr debería ayudar a corregir eso. Esther Gonzalez ha sido muy prolífica para el equipo en años anteriores, pero este año está teniendo dificultades, por lo que no sorprende que Juan Carlos Amoros actuara para incorporar otra opción de primer nivel como delantera centro en cuanto Kerr quedó disponible. Es un gran fichaje para un equipo que necesita marcar más goles si quiere retener su título de la NWSL Championship. Nota: B

    Para Kerr: Después de una última temporada irregular en el Chelsea, y tan poco tiempo después de una lesión de larga duración, es importante que Kerr vuelva a jugar con regularidad, especialmente con el Mundial del próximo año en el horizonte. ¿Tendrá un papel protagonista en Gotham? ¿O compartirá con Gonzalez las funciones de ‘9’? Los minutos no están tan garantizados como quizá lo estarían en otros clubes, pero Kerr tiene calidad de sobra y tendrá la oportunidad de demostrarlo, sobre todo con Gonzalez atravesando un mal momento de forma y con Kerr pareciendo un encaje potencialmente mejor para el estilo de Amoros. También conviene señalar los aspectos positivos a nivel personal de este movimiento para la jugadora de 32 años, que hacen que tenga aún más sentido. Ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis es de Massachusetts, que no está a un millón de millas de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (Hacken al Real Madrid)

    Para el Hacken: La Damallsvenskan sueca se ha convertido en los últimos años en una especie de liga escaparate, de esas que desarrollan de maravilla el talento joven pero siempre acaban vendiéndolo a clubes más grandes y ricos, en ligas también más grandes y ricas. Por ello, el Hacken siempre supo que no podría retener a Felicia Schroder para siempre, y el plazo de su estancia en Suecia se redujo de inmediato la temporada pasada, cuando marcó unos notables 30 goles en liga. Aun así, es difícil pensar que el club no sacara todo lo posible de su etapa con la adolescente. Schroder impulsó al Hacken hacia su primer título de liga en cinco años y a un triunfo europeo en la edición inaugural de la Europa Cup, antes de marcharse por una cifra absolutamente enorme de alrededor de 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Es un golpe perderla, pero el Hacken no ha gestionado nada mal esta operación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿Es esta una señal de que el Real Madrid por fin está mostrando la ambición necesaria para cerrar la brecha con el Barcelona? Las Blancas han sido criticadas de forma habitual por su falta de impulso a lo largo de los años, con el equipo quedándose constantemente en segundo plano en España mientras muchas grandes estrellas se han marchado al mismo tiempo, como Olga Carmona, Esther Gonzalez y, solo este verano, tanto Caroline Weir como Naomie Feller. Sin embargo, gastar mucho dinero en una de las mejores jóvenes futbolistas del mundo representa un posible cambio. Schroder es una estrella y muestra todas las señales de poder repetirlo dando un paso adelante, aportando los goles necesarios a un equipo al que le faltó esa regularidad de una delantera centro la temporada pasada. También tiene potencial para seguir mejorando y, de forma similar a Linda Caicedo, el Real espera que se convierta en una jugadora de talla mundial en Madrid. Nota: A

    Para Schroder: Pese a las críticas al Madrid, esto parece un buen movimiento para Schroder. Debería ser la delantera centro titular del equipo, competirá en una gran liga y disputará con regularidad la Champions League, y para ella supone un aumento de la presión y de la exigencia, aunque no tan grande como podría haber sido. El Madrid también tiene un historial decente en el desarrollo de jóvenes jugadoras, con Caicedo como ejemplo más destacado. Pese a algunas salidas importantes, el elenco de apoyo alrededor de Schroder tampoco está mal, y será especialmente fascinante ver cómo se entiende con Caicedo. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del Paris Saint-Germain al London City Lionesses)

    Para el PSG: Fue un movimiento que no terminó de salir bien ni para el PSG ni para Earps. La guardameta llegó cuando todavía era una de las mejores en su puesto, pero no pudo rendir de forma consistente a un nivel de talla mundial en Francia, con algunos errores sonados apareciendo por el camino. Tampoco ayudó que el club, en líneas generales, atravesara al mismo tiempo una auténtica convulsión, sin que Earps fuera en absoluto responsable de sus fracasos como equipo, mientras se marchaban jugadoras clave, se perdían partidos importantes y seguían produciéndose cambios en el banquillo. En definitiva, no sorprende que ambas partes vayan a separar sus caminos cuando termine el contrato de Earps, con poco perdido para el PSG pero nada ganado. Nota: C

    Para el London City: Fue una primera temporada sólida en la WSL para el London City y, para dar un paso más, la portería parecía una posición a reforzar. Entre las guardametas que disputaron al menos 750 minutos, Elene Lete tuvo el segundo peor porcentaje de paradas de la liga la temporada pasada, encajando 6,8 goles más de los que debería, la cifra más alta de la división, según las estadísticas de goles esperados. Earps tiene más experiencia que la jugadora de 24 años, que puede aprender mucho de su nueva compañera tras un primer año irregular en la WSL, y desde luego ha alcanzado cotas más altas en una carrera, eso sí, más larga. ¿Puede Earps reencontrarse con ese nivel en su regreso a Inglaterra? Eso es lo que espera el London City. El tiempo dirá si sucede, pero al menos ha intentado mejorar una zona de la plantilla que necesitaba reforzarse. Nota: B

    Para Earps: Si Earps quiere volver a ser de forma consistente una de las mejores en su puesto, alejarse del circo del PSG probablemente no sea una mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha hablado mucho sobre las cosas que ha aprendido, como jugadora y como persona, al asumir una nueva experiencia en Francia, el PSG puede ser caótico y durante años ha decepcionado de forma constante a la sombra del Lyon. Earps confiará en que el ambicioso entorno del London City pueda ayudarla a recuperar un gran nivel, además de tener con toda seguridad un buen contrato cuando se acerca el ocaso de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: Una señal de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir es, posiblemente, la mejor jugadora que ha vestido la camiseta del Real Madrid, tal ha sido su impacto extraordinariamente constante desde que llegó al club en 2022. Sin embargo, se marcha sin haber levantado ningún título en cuatro años en la capital española, con el Madrid todavía a años luz del Barcelona en la lucha por los trofeos nacionales y un escalón por debajo de la élite en Europa. Para poder retener a grandes talentos como Weir, el Real Madrid simplemente tiene que hacerlo mejor con el equipo femenino. Su baja va a ser enorme. Nota: Suspenso

    Para el Lyon: Un fichaje fantástico a coste cero para el subcampeón de la Champions League de este año. Weir marca diferencias al máximo nivel, con muchísima experiencia y una calidad demostrada en los escenarios más grandes, algo que puede ayudar a un Lyon que busca poner fin a una espera que ya es de cuatro años por otra corona europea. Con la salida de Lindsey Heaps, la internacional escocesa también ayuda a reforzar el centro del campo en lo que es, sencillamente, un gran fichaje para el gigante francés. Nota: Sobresaliente

    Para Weir: Después de rendir a un nivel brillante de forma constante durante su etapa en Madrid, pero sin tener nunca títulos que lo respalden, Weir se merece un movimiento de este tipo, uno que debería verla levantar trofeos en abundancia. Ya ha jugado en grandes clubes antes, defendiendo las camisetas de Arsenal y Manchester City durante su etapa en Inglaterra antes del traslado a Madrid, y ahora tiene la oportunidad de subir otro peldaño por completo, representando al ocho veces campeón de Europa. Es un movimiento que, teniendo en cuenta los escenarios en los que compite el Lyon, también debería hacer que la jugadora de 30 años reciba más reconocimiento por su talento. Nota: Sobresaliente

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Para el Arsenal: Aunque ya se sabía que el Arsenal iba a despedirse este verano de varias jugadoras del primer equipo, ya que vencían numerosos contratos, las informaciones apuntaban a que Mead era una de esas futbolistas que terminaban contrato y a las que el club quería retener. Pese a no haber sido una titular indiscutible esta pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy efectiva y aportó mucho tanto con balón como sin él para el dos veces campeón de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que provoca una salida no deseada. Sustituirla bien será clave este verano, ya que este movimiento supone la pérdida de mucha creatividad y amenaza de gol en el norte de Londres. Nota: D

    Para el Manchester City: Las bandas están bien cubiertas en el Manchester City, por lo que este es, hasta cierto punto, un fichaje que sorprende a muchos. También obliga a pensárselo dos veces un contrato de tres años para una jugadora que acaba de cumplir 31. Pero Mead ha rendido de forma constante al máximo nivel durante años y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más profunda, más aún con el regreso a la Champions League. Mead, que tiene la versatilidad suficiente para jugar en toda la línea de ataque, aporta exactamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con un Mundial el próximo año, los minutos serán vitales para Mead esta temporada si quiere desempeñar un papel clave con Inglaterra en Brasil, si se clasifica. Este movimiento no lo garantiza necesariamente, dada la profundidad que tiene el City en ataque, pero las rotaciones serán vitales si el equipo de Andree Jeglertz puede competir en cuatro frentes, y Mead debería tener por ello muchas oportunidades de jugar y, a su vez, ganarse un puesto en el once inicial. También conviene señalar los aspectos positivos de este movimiento a nivel personal para la extremo. Uno de ellos es un contrato de tres años con un gran club a los 31 años, al igual que el reencuentro con su pareja, Vivianne Miedema, que brilló en el City la temporada pasada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    Para el Arsenal: La forma en que el Arsenal gestionó la situación contractual de McCabe fue confusa de principio a fin. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas provocados por las lesiones, dada su versatilidad, el Arsenal estaba dispuesto a dejar marchar a la capitana de Irlanda, que, como era de esperar, atrajo mucho interés a medida que se acercaba el verano. Después dio un giro de 180 grados y le ofreció un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. No es un golpe tan duro para el Arsenal como lo sería si no fuera a incorporar a la lateral del Barcelona Ona Batlle, pero es difícil no pensar que el Arsenal se arrepentirá de dejar marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la pasada temporada, sobre todo porque ahora la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Este es un fichaje fantástico para el Chelsea, una sensación reforzada por el hecho de que el club aparentemente le arrebató a McCabe a un Manchester City, nuevo campeón de la WSL, que estaba preparado para fichar a la estrella irlandesa para reforzar una posición que necesita atención. El Chelsea utilizó varias opciones en el lateral izquierdo la pasada temporada, con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman, pero ninguna es especialista natural en esa posición. La llegada de McCabe permite a Baltimore adelantarse a su rol ofensivo preferido y significa que Buurman puede ser utilizada principalmente como central, donde es brillante. Charles, que ahora parece encaminada a marcharse al City en su lugar, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, por lo que mejorará significativamente el once del Chelsea como resultado. Nota: A

    Para McCabe: Hay muchos aficionados del Arsenal disgustados por la decisión de McCabe de unirse a un gran rival, después de haber pasado los últimos 11 años consolidándose como una leyenda del Arsenal. Pero la jugadora de 30 años es una futbolista de primer nivel y esta es una oportunidad para unirse a otro club enorme y con grandes ambiciones. Para seguir en Inglaterra y hacer eso, nunca iba a haber demasiadas opciones. Encaja muy bien en el Chelsea, será una titular clave y tiene la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas de la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en lo relativo a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel individual. Nota: B