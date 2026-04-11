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Zenit's head coach Italian Luciano SpaleAFP

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Kellini: Estamos contentos con el nuevo fichaje de la Juventus... y no nos preocupa el tropiezo del Milan

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Bianconeri reestructura su nuevo proyecto

Ante los movimientos para reestructurar el proyecto deportivo de la Juventus, el club reitera su satisfacción con el cuerpo técnico liderado por Luciano Spalletti.

El director deportivo, Giorgio Chiellini, celebró la firma de un nuevo contrato que vincula al técnico italiano al equipo hasta junio de 2028.

Esta renovación refuerza la estabilidad técnica del club.

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

  • Planificar el futuro de la Juventus

    «Llevaba semanas diciendo que la renovación de Spalletti no sería un problema, así que me alegro de que ya no tengan que preguntarme por su contrato», declaró Chiellini sonriendo a Sky Sport Italia y Dazn Italia.

    Y añadió: «Era algo previsible, aunque no del todo seguro, pero es el desenlace natural del proceso que iniciamos desde su llegada. Ahora jugaremos los pocos partidos que quedan de la temporada y luego tendremos tiempo para planificar el futuro juntos».

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  • No hay tiempo para recuperarse

    Sobre la lucha por los puestos europeos, Kilini añadió: «No nos preocupa demasiado el resultado del Milan (derrota 3-0 ante el Udinese); estamos centrados en nuestro trabajo, pues Atalanta, Como y Roma son nuestros rivales directos».

    Y añadió: «La lucha puede prolongarse hasta el último minuto del último partido, por lo que los enfrentamientos directos como el de esta noche pueden ser decisivos, ya que el tiempo que queda no es suficiente para recuperar las derrotas».

    Y sobre el partido de hoy añadió: «El Atalanta es un equipo fuerte que está consiguiendo excelentes resultados y que esta tarde cuenta con la ventaja adicional de jugar en casa».

    La Juventus no podrá contar con Weston McKennie, apodado «el Joker», tras su sanción, mientras que Dusan Vlahovic, Vasilije Adzic y Mattia Perin se perderán el partido por lesión.

  • El fichaje de Bouga y la estrategia de construcción

    Sobre el futuro de Puga, quien recientemente jugó como falso nueve, y sobre si la Juventus lo comprará al Olympique de Marsella por 4,8 millones de euros más cláusulas adicionales, Chiellini respondió: «Se ha integrado muy bien y su precio es razonable, así que lo evaluaremos al final de la temporada, pero está claro que estaremos muy contentos de quedarnos con él. Es probable que su futuro esté en la Juventus».

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    Kellini concluyó: «Nuestra estrategia busca hacernos más competitivos para ganar en los próximos años. Algunas cosas cambiarán si nos clasificamos para la Liga de Campeones, pero lo evaluaremos a su debido tiempo».