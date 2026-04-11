Kellini: Estamos contentos con el nuevo fichaje de la Juventus... y no nos preocupa el tropiezo del Milan

Ante los movimientos para reestructurar el proyecto deportivo de la Juventus, el club reitera su satisfacción con el cuerpo técnico liderado por Luciano Spalletti.

El director deportivo, Giorgio Chiellini, celebró la firma de un nuevo contrato que vincula al técnico italiano al equipo hasta junio de 2028.

Esta renovación refuerza la estabilidad técnica del club.

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